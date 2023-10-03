連參加男友朋友婚禮也要AA制！她果斷分手：幸好僅花3個月

有些情侶秉持公平原則貫徹AA制，任何花費都是各出各的，但並非所有場合都適合這種做法。一名女網友平時跟男友奉行AA制，但參加男友朋友的婚禮，竟也被要求各包各的紅包，讓她難忍到提出分手。

這名女網友在「Dcard」發文，她表示跟男友相處都是AA制，但男友若來家裡，她跟家人都會包辦他的吃住開銷。男友正好有個即將結婚的朋友住在她家附近，於是邀她一起去參加婚禮，但男友不但對禮金行情沒概念，還直接問她要包多少，認為他們各包一個紅包，或者兩人合包。

後來發文女網友決定跟男友分開包，一個人包2千多，但也不禁疑惑，「我完全不認識他，我自己包一包真的很奇怪」。更感慨平時帶他外出旅遊都沒跟他算，如今結婚禮金這樣處理「當下感覺真的不怎麼好」。

網友們對於男友連朋友結婚的紅包都要AA制多感到不可思議，「正常來說他應該直接包兩人份」、「不知道是太摳還是未社會化，你真的包給他朋友，他朋友不知道以後怎麼回才困擾吧」、「這種紅包哪有在AA，今天是他的朋友當然他全出，不然人情他在做，錢你幫他出，完全沒邏輯」、「這不是AA是對方小氣愛佔你便宜」。

但也有人認為或許男友只是不了解人情世故，「可能不是有意要貪你便宜，而是他真的沒概念，這時你要教他，而不是順著他，把他寵壞」、「為啥不直接跟男友講，讓他知道妳的感覺，彼此做出適當的配合與體諒，兩個人相處，互相為對方想，才最重要」。

發文者解釋道，為了避免更多的爭執，她不會開口教所謂的人情世故，畢竟金錢這種事很難溝通，認為男友必須自行領悟。她也抱持著「我不欠他他不欠我」的態度，寧可吃點小虧。

她並坦言交往3個月以來，已發現兩人社會觀、金錢觀都有落差，因此這件事更加確認了她分手的決心，也慶幸自己僅花了3個月就看清了這件事。