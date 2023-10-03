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婚後不想生小孩 男友「想生理由」曝光她喊：無法接受

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，男友只為了完成人生清單而想生小孩，讓她無法理解。本報系資料照
網友表示，男友只為了完成人生清單而想生小孩，讓她無法理解。本報系資料照

現今社會上少子化問題日漸嚴重，對此政府推出許多生育補助及福利，鼓勵新婚夫妻生育，不過，孕期、生產以及產後伴隨的諸多問題仍時常遭到漠視，一名女網友在網上分享，自己和交往快7年的男朋友談及婚嫁，近期卻因該不該生小孩產生分歧，讓她感到十分無助。

原PO在Dcard上發文，她表示，「我害怕生小孩後要面對的各種問題」，導致她並沒有很想生小孩，並且她坦言，自己可以感受到男友沒有很喜歡小朋友，只是認為「生小孩是人生必經的過程」，她無奈直呼「如果只有這個理由，我真的完全無法接受，我需要犧牲那麼多，就只因為他一句，『想要』」。

原PO也和男友表達了自己不想生小孩的理由，她認為產後若是另一半不給力，她不只得照顧小孩，還得顧到「大小孩」，根本無力督促對方一起做家務。再來，自己和男友經濟條件一般，男友未來還想買房，原PO認為，買房後供房就會花掉兩人薪資總和的1/3至1/2，現在自己尚且能實現購物自由，每年還能出國旅行兩、三次，「為什麼要生個小孩讓這一切化為烏有？」

原PO也分享，和朋友出門遊玩時，看到他們為了顧小孩，出門都要大包小包，沒時間好好打扮自己，飯也不能好好吃，原PO表示，為了讓朋友好好吃飯，自己會幫忙顧一下小孩，但過程中，男友卻未提醒她上菜了，只顧著和朋友們聊天、吃飯，導致她最後只能吃剩菜，原PO心寒表示，「已經預料得到如果我有小孩後，出門吃飯我是不是只能吃剩菜？」

原PO認為，若生小孩，想出國遊玩也有一定的難度，再加上產後對身體的傷害，有太多因素讓她不想生小孩，不過男友卻表示「不生也可以去領養」，而男友如此堅持的原因僅是因為「（生小孩）是人生必須經歷的事」，讓原PO難以理解。

貼文一出，許多網友紛紛表示男友很自私，「感覺他想的非常之簡單，什麼規劃和配套都沒有，怎麼敢生」、「為了自己想要體驗就生，我覺得還滿自私的」、「你男友就想解任務啊，解完後他就人生圓滿了，小孩子只要陽光空氣水（還有媽媽）就會長大」、「因為覺得該生所以生，這是我聽過最無腦最不負責的理由」。

也有網友理性分析，「生育觀念跟金錢觀一樣，喬不攏遲早離婚」、「他應該只是覺得有小孩這個家庭才完整」、「你們的共同點就是不敢面對現實，只抓著自己在乎的點堅持不放，想繼續在一起勢必要有人妥協，而那個人八成會是你」、「要結婚，三觀要先合，如果生兒育女的價值觀上面有落差，建議不要急著嫁」、「妳先搞清楚是『不想』生，還是『不敢』生」。

少子化 價值觀 結婚 生育補助

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