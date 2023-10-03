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畢業旅行「爸媽請假跟去」網傻眼：想讓孩子被笑到畢業？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為和同學快樂出遊示意圖。圖片來源/ingimage
圖為和同學快樂出遊示意圖。圖片來源/ingimage

對很多人來說，畢業旅行是青春回憶很重要的篇章，難得離家、離開爸媽的管束，和同學們一起搭遊覽車、同吃同住，一路上開開心心留下美好回憶。但如果爸媽也跟著去了，是否就失去畢業旅行的意義了。

PTT網友分享，看到有家長說「孩子從小到大的畢旅，都會請假自己帶小孩去」，會跟著走校方的行程，讓小孩沿途可以和同學合照，也和學校訂同一間飯店，方便晚上小孩去跟同學串門子打牌玩手機，但家長也稱自己順便過兩人世界，隔天再悠閒吃飯店早餐。原po好奇，如果家長自費一起跟團，同學會覺得彆扭嗎？

網友傻眼，「感覺控制狂，小孩可憐」、「幼稚園就算了，國小畢業都青春期了，被同學笑死吧」、「這不是家長跟畢旅，是全家蹭行程，好慘」、「這爸媽是想小孩被同學笑到畢業？」、「感覺是爸媽自己載，選幾個行程讓小孩去跟同學玩，其他都收隊在身邊，感覺小孩很難融入班上吧？」、「國中之後真的不要這樣做，國小都很煩了」。

不少人都遇過，「很多啊，我堂嫂小朋友從幼稚園到國小畢旅，她都要跟著小朋友去」、「這種家長不少，以前國中還有開車跟在遊覽車後面的」、「直升機父母，以後大概就是孩子去面試工作也會跟著去的那種」、「以前還真的遇過跟團的同學家長」、「高中時有遇過，不過是因為同班同學有智能障礙，爸媽不放心，老師也怕出事，所以讓家長跟」。

畢業旅行

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一句好話

在團隊中，責任感讓我們往前，歸屬感讓我們成圓。

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