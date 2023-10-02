婚前查男友手機發覺驚人真相！網痛批：欺騙是道德問題 狗改不了吃屎

在婚前發現男友交往期間背叛自己還能原諒嗎？一名網友在Dcard發文討論，與男友決定要結婚，不料日前發現男友手機上的祕密，無法釋懷，令原PO提出質疑，「要因為曾經的污點，而選擇放棄這段關係嗎？」

原PO表示，與男友交往即將滿七年，預定明年拍婚紗、後年要結婚，相處一切都很順利，直到自己故意手賤打開男友曾經的交友軟體，原PO回憶當初與男友是交友軟體上認識的，一直很好奇他跟異性的相處方式，果然看見一堆跟女生的訊息，但直到最近四年，可以很確定沒有打開。

原PO回憶，「我從來沒有背著男友跟其他男生做什麼，不曉得四年後的今天發現後，還能夠做什麼，畢竟現在的他也許已經不是當初的他，可以看出他很專心在事業上，努力準備要結婚、也想要買房一起擁有一個家。」原PO認為，他真的改變了嗎？當未來穩定後，會不會開始想找其他女生曖昧？

貼文一出，立刻引發廣大網友回應，「最後一次是四年前使用的話，會覺得他是隨著時間更加愛妳了！也就是說，原本妳可能只是及格線，卻在不斷相處中一直加分到愛上妳」、「前面或許他還在物色有沒有更好但最後發現其實你更好，反而這樣感情才會升溫」。

有一部分網友認為發生這種事情就該分手，「信任已經破掉，會選擇忍痛止損，永遠會有一個刺在那邊，改天吵架的時候，會擔心他是不是又去玩交友軟體」、「欺騙真的是原則底線道德問題，而且是交往後還做這件事，已知會傷害女友的前提下還是選擇做了，一開始的確會很難過，但的確在離開他後狀態真的變好，說真的狗改不了吃屎！」

也有網友建議原PO與男友溝通，說出自己的想法，「畢竟上次使用是4年前！只要告訴他你介意他用就可以了。相信他真的愛你的話他會為你改的！」、「正面對決溝通才是唯一解」。