「畢業於中央會計系！」她騙父母男友學歷高 網勸：不要一錯再錯

父母都希望自己的小孩能找到好對象，但有女網友在Dcard上透露，她男友就讀某科技大學會計系，但因自己的父母很在乎學歷，於是她曾向兩人謊稱男友畢業於中央大學會計系。男友得知後請原PO趕緊澄清，不然就與她分手，嚇的她不知道該如何是好。

原PO透露，她畢業於北部某公立大學，而男友則是畢業於某科技大學會計系，目前在家裡開的工程小公司上班。她指出，自己的父母相當看中學歷，認為學歷不錯的人，就不太會出現問題。

原PO說明，父母在得知她有對象後，問了許多事情，自己在情急之下便謊稱男友就讀的是中央大學會計系。她補充，自己是不想讓父母一直碎念，或阻止她和男友交往才撒謊。

不過，原PO男友在得知此事後，緊張的要她趕快向父母澄清，不然就要與原PO分手。陷入兩難的她表示，若自己現在與父母解釋，兩人便會不解她為何說謊，無奈坦言「不知道怎麼處理比較好」。

貼文底下，許多網友支持原PO男友的想法，認為原PO說謊反而會害到對方，「我覺得他沒錯誒，妳父母聽了實話或許會反對，但至少他坦然，學歷差就差，不代表他這個人不好」、「覺得男友是對的，以學歷來評斷一個人的觀念根本就不對也很荒唐，是妳父母的問題，妳不糾正錯誤的觀念反而一錯再錯」、「很重要的一件事，中央大學沒有會計系，妳這謊遲早被戳破」、「妳父母一旦知道中央沒有會計系，妳男友直接黑掉耶…」。

部分網友則建議原PO早日向父母坦白，「就誠實跟父母說，對不起之前騙你們，因為我很害怕老實說男友的學歷，你們會反對我們交往」、「妳要就老實承認自己說謊，要不然就分手讓他去追尋更好的人吧」、「給個建議，看妳跟爸爸還是媽媽比較好，或誰比較好說話，從那邊先坦誠拉攏過來，再去攻另一個不好說話的」。