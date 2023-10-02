快訊

抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

亞運棒球／林昱珉承認騙了大家 「早就知道要對南韓」

亞運棒球／林安可、林子豪敲關鍵安 吳總笑答：今天統一獅最好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「畢業於中央會計系！」她騙父母男友學歷高 網勸：不要一錯再錯

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友表示，自己父母很看重學歷，因此她曾向雙親謊稱男友學歷。示意圖／ingimage
有女網友表示，自己父母很看重學歷，因此她曾向雙親謊稱男友學歷。示意圖／ingimage

父母都希望自己的小孩能找到好對象，但有女網友在Dcard透露，她男友就讀某科技大學會計系，但因自己的父母很在乎學歷，於是她曾向兩人謊稱男友畢業於中央大學會計系。男友得知後請原PO趕緊澄清，不然就與她分手，嚇的她不知道該如何是好。

原PO透露，她畢業於北部某公立大學，而男友則是畢業於某科技大學會計系，目前在家裡開的工程小公司上班。她指出，自己的父母相當看中學歷，認為學歷不錯的人，就不太會出現問題。

原PO說明，父母在得知她有對象後，問了許多事情，自己在情急之下便謊稱男友就讀的是中央大學會計系。她補充，自己是不想讓父母一直碎念，或阻止她和男友交往才撒謊。

不過，原PO男友在得知此事後，緊張的要她趕快向父母澄清，不然就要與原PO分手。陷入兩難的她表示，若自己現在與父母解釋，兩人便會不解她為何說謊，無奈坦言「不知道怎麼處理比較好」。

貼文底下，許多網友支持原PO男友的想法，認為原PO說謊反而會害到對方，「我覺得他沒錯誒，妳父母聽了實話或許會反對，但至少他坦然，學歷差就差，不代表他這個人不好」、「覺得男友是對的，以學歷來評斷一個人的觀念根本就不對也很荒唐，是妳父母的問題，妳不糾正錯誤的觀念反而一錯再錯」、「很重要的一件事，中央大學沒有會計系，妳這謊遲早被戳破」、「妳父母一旦知道中央沒有會計系，妳男友直接黑掉耶…」。

部分網友則建議原PO早日向父母坦白，「就誠實跟父母說，對不起之前騙你們，因為我很害怕老實說男友的學歷，你們會反對我們交往」、「妳要就老實承認自己說謊，要不然就分手讓他去追尋更好的人吧」、「給個建議，看妳跟爸爸還是媽媽比較好，或誰比較好說話，從那邊先坦誠拉攏過來，再去攻另一個不好說話的」。

Dcard 兩性關係

延伸閱讀

北市41所學校營養午餐調漲 下學期補助國小每月1次有機菇

在南韓當兵寧願去坐牢！網曝驚人內幕：把你當垃圾的氛圍才是夢魘

多家醫院沒「生」意關產科 3億瀏覽量衝熱搜…秒被刪

高中地理奧林匹亞奪佳績 中一中包5面獎牌、出2名國手

相關新聞

婚前查男友手機發覺驚人真相！網痛批：欺騙是道德問題 狗改不了吃屎

在婚前發現男友交往期間背叛自己還能原諒嗎？一名網友在Dcard發文討論，與男友決定要結婚，不料日前發現男友手機上的祕密，無法釋懷...

「畢業於中央會計系！」她騙父母男友學歷高 網勸：不要一錯再錯

父母都希望自己的小孩能找到好對象，但有女網友在Dcard上透露，她男友就讀某科技大學會計系，但因自己的父母很在乎學歷，於是她曾向兩人謊稱男友畢業於中央大學會計系。男友得知後請原PO趕緊澄清，不然就與她分手，嚇的她不知道該如何是好。

【文學相對論10月（上）】廖咸浩vs.郝譽翔／語言與思考

有一種老生常談的說法，最近又開始掛在許多人的嘴邊：語言不過就是一種工具，夠用就好，何必學那麼好？這種街談巷議有人會當真而且在廟堂上一再叨絮，不免讓人覺得台灣是否真的已經成了一個只見肚臍不見世界的認知孤島了？這種論調在任何先進國家（我不得不用這個詞）恐怕都無法存活一天，卻在敝國登上了國家政策的級別。當前的所謂「雙語政策」正是其最極端的體現。

金玉涼言

年輕時搭飛機天涯海角跑；年老時坐搖椅天南地北聊。

【回望歲月】風訊子／戲外人生

老家隔壁是戲院，讓我早早就有機會看戲外人生。

【家人關係】情琳／承「檬」照顧

暑假期間，我帶孩子到他們的曾祖父母、我的祖父母家。那裡除了占地廣闊，更有著都市建築少有的後院、倉庫和雞舍。熱情的舅公向孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。