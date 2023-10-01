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女友跟別人烤肉 工程師嘆「加班加到九點」：月薪10萬也沒享受到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名南科工程師發文訴苦，看著親友、女友都在烤肉，自己卻忙著加班，就算月領10萬元，大節日仍沒得享受。烤肉示意圖。圖／報系資料照
一名南科工程師發文訴苦，看著親友、女友都在烤肉，自己卻忙著加班，就算月領10萬元，大節日仍沒得享受。烤肉示意圖。圖／報系資料照

中秋連假家家戶戶出遊、團聚，不過一名南科工程師卻發文訴苦，看著親友、女友都在烤肉，自己卻忙著加班，就算月領10萬元，大節日仍沒得享受，引發網友熱議。

該名南科工程師在臉書社團《匿名公社》發文，指出此次中秋連假，身邊的朋友、家人、女友都在烤肉，而自己卻還得加班到晚上九點，就連假期最後一天也不例外。雖然月薪10萬，但大節日都沒享受到，然後平時省錢，又會被說自己賺得比較多，應該要多付點，但加班時卻連一封關心訊息都沒收到，讓他相當心寒。

對此，網友紛紛安慰他，「休息買2支烤串補回來，吃好吃的會開心」、「對自己好一點，其他都是假的」、「最討厭聽到賺得多就該怎樣，賺得多是生下來就賺得多嗎？賺得多就該死膩」、「沒事啦，很多輪班的都跟你一樣」、「我寧願領10萬沒烤肉，也不要領4萬一直烤肉」、「辛苦了，工程師的悲哀」。

也有網友能體會他的心情，「我也剛下班，一路上到晚上10點，辛苦了」、「我在賣早餐的，也是每天要上班，別人要出去遊玩時我也只能忍耐，不然一家四口10幾萬開銷，我也不知道要去哪賺」、「我今天也加班12小時，但是錢沒有你多」、「像我的職業也是半導體，也沒辦法休六日陪家人朋友，但是自己選的也只能認了。賺那麼多就挑平日去吃好一點的，對自己好一點也無妨」。

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