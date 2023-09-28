「超好」婆婆怕媳昏倒、眼瞎 她幽默自嘲逗笑網：是籃球隊戰術

婆媳間能友善相處，是不少人的希望。日前，有女網友在「匿名公社」自嘲，婆婆對她很好，並列舉對方時時刻刻監督自己的行為。原PO幽默的文筆，讓部分網友在看完文章後，開玩笑表示「婆婆年輕時是不是籃球隊的，學會緊迫盯人戰術！」

原PO以「我的婆婆很好」為開頭，幽默詳列出婆婆平時的行為。她透露，對方會因自己洗澡太久，特意前來浴室確認她是否昏倒；上廁所時，會時刻注意她有無跌入馬桶內；在她看10分鐘電視後，會擔心看太久，對眼睛不好，主動幫她將電視關掉。

除此之外，原PO補充，自己在做家事時，婆婆因操心她不會做或做太久，而不斷在她身邊繞來繞去、裝忙；自己只要一離開孩子5分鐘，對方就開始害怕小孩出事，而不斷尋找原PO的身影；惦記她與孩子安全，自己若要帶孩子或單獨出門，婆婆便會不開心。最後原PO指出，對方會顧慮媳婦閒時的身體狀況，因此經常叫她做事。婆婆無微不至的「關心」讓原PO吃不消，她忍不住自嘲「有人婆家也跟我一樣好嗎？」

部分網友在看完文章後，開玩笑稱婆婆是學會了籃球隊的戰術之一，「婆婆年輕時是不是籃球隊的，學會緊迫盯人戰術！」、「這根本監視器吧」、「有夠『好』的婆婆」、「搬出去吧」、「一點都不好…好恐怖…」、「好過頭了」、「關心的無微不至，堪稱頂級」。

還有過來人分享自己類似的遭遇，「我婆婆跟妳婆婆一樣好，但我婆婆更好，在我洗澡到一半的時候會關掉熱水器，怕我燙傷皮膚，還有吃飯的菜不要吃太多，怕我身材走樣」。