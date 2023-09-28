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拒給每月六千元孝親費！兒嗆：沒住家裡「沒養父母的義務」網炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為子女給孝親費示意圖。圖片來源/ingimage
圖為子女給孝親費示意圖。圖片來源/ingimage

子女到底該不該給孝親費呢？近日再掀話題。有位網友表示他沒住家裡，爸爸卻要他每月給6000元孝親費，他不想給，卻受到父母情勒，讓他很不滿。

網友在匿名公社發文，稱老爸曾向他借過2萬元，還要他每月給6000元孝親費，弟弟們住家裡有給1萬元，原po自認沒住在家裡，所以只給兩次孝親費就不給了。某次原po回家，媽媽說要收餐費，他抗議老爸借錢沒還，爸媽數落他「不孝」，接著開始說養他這麼多年、唸大學學費很貴等，讓他覺得自己被情勒。

原po說，「父母本來就有養育子女的義務，但我沒住家裡，我沒養育父母的義務，憑什麼要我拿錢回家？」他還嗆父母沒本事賺錢，連子女買房都沒法幫出頭期款，為什麼還要求小孩孝順？他不滿網友一面倒罵他，強調自己是「說大實話捅破窗戶紙」，其實很多年輕人都這樣想。

po文一出網友炸鍋，「我很好奇你是怎麼長大的」、「希望你的孩子能看到你現在對老人家的態度」、「父母有養兒女的義務！兒女就沒有養父母的義務了嗎？」、「養了一隻對家庭沒貢獻的白眼狼」。

網友笑，「你說的某部分是實話，但你爸媽的財產，如果不分給你，你也無所謂吧？」、「我以前沒有住家裡，一個月要給一萬，這樣有沒有安慰到你」、「所以我不生小孩，生出這種廢物，錢我不如自己花」、「家庭教育真的很重要」。

過來人表示，「我的孩子也是這個樣子，出社會工作2年多了，住在家裡我只要求每一個月付電費1000元，有各種理由不付費」、「強烈建議父母小孩大學助學貸款一定要讓他自己背，等他出社會，如果他孝順的話就幫他還學貸，不給家用就把錢留在自己的身邊，養老比較實在」、「給的起我都會給，如果有家庭可能就沒辦法」。

也有人緩頰，「每個家庭都不同，可能你在家感受不到其他家庭的愛，所以才有這種想法」、「每個家庭環境都不同 沒必要強加自己的價值觀在別人的生長過程上」、「現在年輕人養自己都很難」、「如果父母是可以溝通的，好好講自己經濟上有困難基本父母都會理解」。

孝親費 學貸

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