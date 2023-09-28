快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

不看外表！頂大工程師徵婚「開2條件」網罵爆：難怪單身

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名37歲頂大畢業的男工程師想徵婚，不看外表，開出了「2個條件」，網友看完全罵翻，認為他活該單身。 圖／canva
有一名37歲頂大畢業的男工程師想徵婚，不看外表，開出了「2個條件」，網友看完全罵翻，認為他活該單身。 圖／canva

對面通貨膨脹，薪水又不漲的現今，晚婚的情形越來越常見，甚至有更多人選擇「躺平」，從內政部統計新生兒出生數和結婚數減少的現象來看，「不婚不生漸漸成為主流」。近日有一名37歲頂大畢業的男工程師想徵婚，不看外表，開出了「2個條件」，網友看完全罵翻，認為他活該單身

一名女網友在Dcard發文講述自己親戚徵婚條件，他是頂大電機碩士畢業，在一線IC設計當工程師，目前37歲，身高175公分體重70公斤，有戴眼鏡，外表看起來乾淨整齊，平常都有在打理，感情狀況是為單身沒有婚姻經驗。

網友表示，這個男生的擇偶條件有兩個，第一個是年齡要落在「25-27歲」，第二為「師字輩女生」，不要求外表，目前徵婚當中，原PO好奇，如果是符合條件的女生，會想認識像他親戚這樣的男生嗎？大概會給幾分？

不少人看到徵婚條件罵翻，「刻意要求差10-12歲女生有扣分耶！可以問是什麼原因嗎」、「37歲，找25-27師字輩難怪單身」、「這麼老了還刻意想找年輕的，讓人覺得很不舒服，超級扣分」、「好老，而且他找這年紀(25-27)的是要生育嗎？這樣感覺是很傳統的那種男生，交往起來女生會比較辛苦」。

但也有人認為，「個性才是重點吧，身邊這種條件的人不少，就差在個性，單身這麼多年必有原因啊..」、「37歲還單身的原因比較好奇」、「問一下這條件是到37之前都沒遇過適合的對象嗎？如果是感覺應該是個性有問題，我哥跟他條件差不多有女友而且蠻穩定的，年紀還比他年輕10歲」、「這條件不要求外表的話很簡單啦，找不到只有兩種可能，個性奇怪或沒妳說的那麼乾淨整齊」。

頂大 單身 工程師

延伸閱讀

男批台女高傲「像神明一樣」建議找外國女人 網一看原因傻眼

年輕人想法已經不一樣了！拒給孝親費 卻常出國、人手一杯星巴克

老人才愛？年輕人打字「不用1符號」 網搖頭：出社會被罵爆

遭男友舊愛嫌長相 現任女友洗版攻擊她IG判拘役

相關新聞

拒給每月六千元孝親費！兒嗆：沒住家裡「沒養父母的義務」網炸鍋

子女到底該不該給孝親費呢？近日再掀話題。有位網友表示他沒住家裡，爸爸卻要他每月給6000元孝親費，他不想給，卻受到父母情勒，讓他很不滿。

不看外表！頂大工程師徵婚「開2條件」網罵爆：難怪單身

對面通貨膨脹，薪水又不漲的現今，晚婚的情形越來越常見，甚至有更多人選擇「躺平」，從內政部統計新生兒出生數和結婚數減少的現象來看，「不婚不生漸漸成為主流」。近日有一名37歲頂大畢業的男工程師想徵婚，不看外表，開出了「2個條件」，網友看完全罵翻，認為他活該單身。

【回望歲月】風訊子／手拿包背後的師生情

外子濬哲看著我的手拿包，說：「這麼破了，換一個吧？」他疑惑地看著我，不明白從來不走勤儉持家風格的太太，怎麼會還用著已如此...

【心情點滴】蔡紋萍／訪舊這回事

研究所畢業後，每年夏季都會有一天，回到師大文學院去拜訪教授。漫步在圍牆邊的紅磚路、一路悠晃過禮堂與操場，再走上文學院六樓...

【青春名人堂】洪惠風／評鑑狂想曲

評鑑是醫院的重頭戲，因為疫情延宕了兩年的醫學中心評鑑，更是其中重中之重；有的想升格、有的怕降級、有的爭排名，每家醫院都是...

【記憶藏寶圖】汪詠黛／追「風」

教師節來臨，想到「遇緣則有師」這句話，自覺生命中時有貴人出現，受益良多，尤其某段師生情緣看似清淺，卻在不經意間開花結果，光光相照，念念相續，心中滿溢感恩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦