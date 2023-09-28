不看外表！頂大工程師徵婚「開2條件」網罵爆：難怪單身

對面通貨膨脹，薪水又不漲的現今，晚婚的情形越來越常見，甚至有更多人選擇「躺平」，從內政部統計新生兒出生數和結婚數減少的現象來看，「不婚不生漸漸成為主流」。近日有一名37歲頂大畢業的男工程師想徵婚，不看外表，開出了「2個條件」，網友看完全罵翻，認為他活該單身。

一名女網友在Dcard發文講述自己親戚徵婚條件，他是頂大電機碩士畢業，在一線IC設計當工程師，目前37歲，身高175公分體重70公斤，有戴眼鏡，外表看起來乾淨整齊，平常都有在打理，感情狀況是為單身沒有婚姻經驗。

網友表示，這個男生的擇偶條件有兩個，第一個是年齡要落在「25-27歲」，第二為「師字輩女生」，不要求外表，目前徵婚當中，原PO好奇，如果是符合條件的女生，會想認識像他親戚這樣的男生嗎？大概會給幾分？

不少人看到徵婚條件罵翻，「刻意要求差10-12歲女生有扣分耶！可以問是什麼原因嗎」、「37歲，找25-27師字輩難怪單身」、「這麼老了還刻意想找年輕的，讓人覺得很不舒服，超級扣分」、「好老，而且他找這年紀(25-27)的是要生育嗎？這樣感覺是很傳統的那種男生，交往起來女生會比較辛苦」。

但也有人認為，「個性才是重點吧，身邊這種條件的人不少，就差在個性，單身這麼多年必有原因啊..」、「37歲還單身的原因比較好奇」、「問一下這條件是到37之前都沒遇過適合的對象嗎？如果是感覺應該是個性有問題，我哥跟他條件差不多有女友而且蠻穩定的，年紀還比他年輕10歲」、「這條件不要求外表的話很簡單啦，找不到只有兩種可能，個性奇怪或沒妳說的那麼乾淨整齊」。