女怨男友弟常來同居處吃飯小住外加幫他洗衣 網勸： 換男友吧

現代社會中男女朋友共同在外租屋同居已經是稀鬆平常的事，除了可以節省房租支出外，也可增進彼此之間情感，更可以達到試婚的目的，提早了解彼此是否適合婚姻生活。但，如果這時有第三者介入（不是小王也不是小三）原本的生活，該怎麼辦呢？

有一女網友在Dcard貼文表示，自己跟男友一起在外租房子，而男友近日頻繁的叫他弟弟來家中吃飯或是小住幾日，原po表示男友對照顧自己親弟弟，疼他、對他好，是可以理解，但是來吃飯，吃完都不收拾，「更何況還帶衣服來這邊洗欸，重點是叫我洗，這是媽寶嗎」？更讓原po不滿也覺尷尬的是男友不在家時，他弟弟也不離開，繼續留在原po的租屋處，離譜的是他弟弟還大辣辣地躺在原po跟男友的床上，讓原po坐椅子，真的很尷尬也不合理。男友讓原po自己直接跟他弟弟說，原po不解「到底是誰的弟弟啊」，況且這不是他們家欸。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示，「跟妳男友溝通，不行就分」、「叫妳洗他弟衣服是三小，男友無法溝通就換男友吧～」、「妳搬走啊！他們有血緣關係，妳只是一個陌生人」。有網友建議以暴制暴，「妳男友問題超大，明明是你們兩人的租屋處一直找弟弟是怎樣，妳從現在開始也找親戚過來住。弟弟住幾天妳親戚就也住幾天，然後記得叫妳男友洗妳家人的衣服！在大家面前說妳跟男友都輪流做家事，有時候妳幫弟弟洗、那他也需要幫妳家人洗，不要不好意思，讓妳男友感同身受一下」。

有網友直接告訴原po，「妳男友的態度也很有問題，還是男女朋友就讓妳洗他弟的衣服、弟弟吃完的東西不整理也要妳服侍收拾，不去理解妳的感受，也不會約束弟弟的行為。而且，男友不在，弟弟還繼續留在租屋處躺床侵犯妳的私人空間，見微知著、一葉知秋，未來如果結婚跟婆家有齟齬也是妳要自己獨力面對，男友應該不會幫妳，只會要妳忍著點，不然就是一句『我家人就是這樣』讓妳自己去溝通。再溝通看看，無法溝通的話就自己找個理由搬出去，看他到時候怎麼處理，如果還是不行的話就可以考慮分了」。