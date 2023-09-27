快訊

任新北市長各評比拿五星 侯友宜批：被側翼從第1打到最後1名

亞運桌球／大爆冷！混雙世界第5林昀儒、陳思羽出師不利 直落三敗給第100名

在地人被車流量嚇傻！新店裕隆城試營運引來交通夢魘 市府連假推新配套

女怨男友弟常來同居處吃飯小住外加幫他洗衣 網勸： 換男友吧

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示男友近日頻繁的叫他弟弟來家中吃飯或是小住幾日，但是來吃飯，吃完都不收拾，「更何況還帶衣服來這邊洗欸，重點是叫我洗，這是媽寶嗎」。同居示意圖／ingimage
女網友表示男友近日頻繁的叫他弟弟來家中吃飯或是小住幾日，但是來吃飯，吃完都不收拾，「更何況還帶衣服來這邊洗欸，重點是叫我洗，這是媽寶嗎」。同居示意圖／ingimage

現代社會中男女朋友共同在外租屋同居已經是稀鬆平常的事，除了可以節省房租支出外，也可增進彼此之間情感，更可以達到試婚的目的，提早了解彼此是否適合婚姻生活。但，如果這時有第三者介入（不是小王也不是小三）原本的生活，該怎麼辦呢？

有一女網友在Dcard貼文表示，自己跟男友一起在外租房子，而男友近日頻繁的叫他弟弟來家中吃飯或是小住幾日，原po表示男友對照顧自己親弟弟，疼他、對他好，是可以理解，但是來吃飯，吃完都不收拾，「更何況還帶衣服來這邊洗欸，重點是叫我洗，這是媽寶嗎」？更讓原po不滿也覺尷尬的是男友不在家時，他弟弟也不離開，繼續留在原po的租屋處，離譜的是他弟弟還大辣辣地躺在原po跟男友的床上，讓原po坐椅子，真的很尷尬也不合理。男友讓原po自己直接跟他弟弟說，原po不解「到底是誰的弟弟啊」，況且這不是他們家欸。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示，「跟妳男友溝通，不行就分」、「叫妳洗他弟衣服是三小，男友無法溝通就換男友吧～」、「妳搬走啊！他們有血緣關係，妳只是一個陌生人」。有網友建議以暴制暴，「妳男友問題超大，明明是你們兩人的租屋處一直找弟弟是怎樣，妳從現在開始也找親戚過來住。弟弟住幾天妳親戚就也住幾天，然後記得叫妳男友洗妳家人的衣服！在大家面前說妳跟男友都輪流做家事，有時候妳幫弟弟洗、那他也需要幫妳家人洗，不要不好意思，讓妳男友感同身受一下」。

有網友直接告訴原po，「妳男友的態度也很有問題，還是男女朋友就讓妳洗他弟的衣服、弟弟吃完的東西不整理也要妳服侍收拾，不去理解妳的感受，也不會約束弟弟的行為。而且，男友不在，弟弟還繼續留在租屋處躺床侵犯妳的私人空間，見微知著、一葉知秋，未來如果結婚跟婆家有齟齬也是妳要自己獨力面對，男友應該不會幫妳，只會要妳忍著點，不然就是一句『我家人就是這樣』讓妳自己去溝通。再溝通看看，無法溝通的話就自己找個理由搬出去，看他到時候怎麼處理，如果還是不行的話就可以考慮分了」。

相關新聞

不婚不生漸漸成為主流 網友直言：討厭小孩

根據內政部最新統計，截至2023年1月，台灣人口總數2330萬1968人，自然增加為負6822人、社會增加4萬4150人，整體較2022年12月增3萬7328人；但新生兒出生數相比去年同期、或前一個月皆呈現下滑狀態。台灣新生兒2022年全年僅13萬8986人，創下歷史新低。另外，2023年1月結婚對數達1萬414對，其中不同性別1萬211對，相同性別203對，折合年粗結婚率為千分之5.2。

他幫父換最新iPhone遭妻罵「給老人用很浪費」 結局大快人心

iPhone每每推出新機都可以引發換機潮，今年推出iPhone 15系列商品也獲得大眾關注。日前就有一位人夫想買台iPhone 15 Pro Max孝敬父親，不料卻被妻子大罵「老人家用那麼好手機很浪費」演變成家庭失和，事後人夫決定離婚，故事曲折引網熱議。

女怨男友弟常來同居處吃飯小住外加幫他洗衣 網勸： 換男友吧

現代社會中男女朋友共同在外租屋同居已經是稀鬆平常的事，除了可以節省房租支出外，也可增進彼此之間情感，更可以達到試婚的目的，提早了解彼此是否適合婚姻生活。但，如果這時有第三者介入(不是小王也不是小三)原本的生活，該怎麼辦呢？

年輕人想法已經不一樣了！拒給孝親費 卻常出國、人手一杯星巴克

走出父母的舒適圈，融入年輕人社交圈，網友分享青年學子的思維已和成年人截然不同，例如「賺錢養活自己已經很辛苦，幹嘛叫我長大以後還要拿家用回家」，以及「生活太苦了...房子等著繼承，但買出國、買手機、星巴克卻捨得花 」，引起網友不同觀點熱議討論。

男批台女高傲「像神明一樣」建議找外國女人 網一看原因傻眼

現在不少人會自願當單身族，認為一個人較自在也不會被束縛。一名32歲的網友剛從國外工作回台灣，在12年間他總共交了3個女友，但在台灣的20年連個女友都沒有，他認為原因是台灣女生要求過高，並建議網友們，「交女友不要交台灣女人」，引起不少網友熱烈討論。

利潤率100%！小學生在班上開「地下福利社」千奇百怪都買的到 網熱議

國小下課後逛福利社、合作社是許多人難忘的童年回憶，但目前福利社並非校校皆有，就有網友發文表示兒子的同學在班上販售販售零食、可樂、奶茶，儼然是個小型「地下福利社」，且利潤100%，引起爸媽網友熱議及分享校園實況，居然千奇百怪的物品都在學校買得到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦