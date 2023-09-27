不婚不生漸漸成為主流 網友直言：討厭小孩

根據內政部最新統計，截至2023年1月，台灣人口總數2330萬1968人，自然增加為負6822人、社會增加4萬4150人，整體較2022年12月增3萬7328人；但新生兒出生數相比去年同期、或前一個月皆呈現下滑狀態。台灣新生兒2022年全年僅13萬8986人，創下歷史新低。另外，2023年1月結婚對數達1萬414對，其中不同性別1萬211對，相同性別203對，折合年粗結婚率為千分之5.2。

從內政部統計新生兒出生數和結婚數減少的現象來看，「不婚不生漸漸成為主流」，有網友在Dcard以此為題貼文表示，看到好多人寧可單身過得自在，也不要結婚被婚姻綁住，縱使有結婚的人，很多也不想生小孩，怕有了小孩，生活都變了調。而且這種現象不只出現在台灣，其他南韓、日本、中國和歐美國家也都有這種趨勢，原po覺得不婚不生已是全球化現象，因為結婚生子已經漸漸不被當代人當成人生必須完成的事項。

這樣論調的貼文傳上網後，引起不少網友們的議論，有網友表示贊同，「討厭小孩」、「幹麻生小孩出來花我的錢」、「家裡沒錢生屁生？以為現在還是以前那個只要努力就有機會成功的年代嗎」；有些網友表示，「樓上的男士們，不只是你們有這樣的想法，身為女生的我也不太想，好怕男友跟我提結婚生小孩」、「這種觀念很像女性比較常出現，發現很多男性還陷在求偶焦慮症之中」，更有網友很直接表示，「不婚不生不買房不買車，當躺平族，爽」。

也有網友表示結婚生子太沉重，「現在覺得養得起自己就很好了，結婚生小孩錢是一回事，但是覺得多了份責任才是讓人覺得最沉重的，我覺得背負那些責任太累了，婚姻的束縛也是，沉重又不自由，自己這樣肯定不會快樂」、「跟父母的關係很差，不覺得小孩生出來不會重蹈覆轍」。不過有持不同的看法的網友表示，「身邊也有不少男生不打算結婚生子（有的人是跟女友溝通好了，彼此之間達成共識，有的人認為愛一個人並不一定要結婚）。但是自己可能是另類，本身蠻喜歡小孩子的，可能是因為是長子，除了一個親妹妹，身邊還有很多小孩（三個表弟、兩個表妹），蠻喜歡兄弟姐妹聚在一起玩、聊天的感覺。老實說會想結婚生子是想體驗一下，我爸辛苦把我養大的那種感覺（無母的單親家庭），也看見身邊結婚生子的同學們，覺得他們都變得成熟，變得有擔當，自己對於成為家裡頂樑柱的身分也有一定的嚮往」。