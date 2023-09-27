他幫父換最新iPhone遭妻罵「給老人用很浪費」 結局大快人心

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聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 15系列商品近期討論爆表。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列商品近期討論爆表。記者黃筱晴／攝影

iPhone每每推出新機都可以引發換機潮，今年推出iPhone 15系列商品也獲得大眾關注。日前就有一位人夫下訂買了台iPhone 15 Pro Max孝敬父親，不料卻被妻子大罵「老人家用那麼好手機很浪費」，最終演變成家庭失和，事後人夫決定離婚，故事曲折引網熱議。

有一名男網友在《匿名公社》發文表示，因為父親的手機壞掉，趁iPhone 15新機推出，買了較大台也較輕的iPhone 15 Pro Max送給對方，沒想到妻子竟然勃然大怒罵道「怎麼不是先買給她」、「老人家用那麼好手機很浪費」、「她朋友在ig發狀態曬新機老公多疼她」等，但其實原PO半年前才剛替老婆換iPhone 14 Pro Max，且每年都會買頂規新機給老婆，而惜物的父親第一隻智慧型手機是撿原PO早前不用的iPhone 6 plus使用，並在近期手機壽終正寢。

原PO表示，想盡孝道錯了嗎？老婆的計較讓雙方起了爭吵，最終父親聽到原PO夫妻吵架，於是把手機放在門口，留了紙條說「夫妻不要吵架，手機給媳婦」，但這起事件讓原PO萌生離婚想法。

事隔一天後，男網友再度發文表示已經和妻子辦離婚，雖然自己有離婚念頭，但是是妻子先吵著要分手，沒想到辦完離婚手續後女方又後悔，但原PO已下定決心不再多管。

網友也紛紛留言表示，「手機沒壞幹嘛一直換？你老婆會這樣是你造成的」、「心疼爸爸，該有多委屈」、「會跟你爸爭的媳婦還考慮什麼，如果沒有小孩就更不用考慮了」、「在手機門市工作，看過太多人都讓長輩拿低規的手機」、「老婆可以疼但不能寵，寵壞了你自己也有責任 」、「恭喜解脫」、「感謝iPhone」、「自私的女人，放生她是最好的選擇」。

人夫 離婚 iPhone 15

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