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年輕人想法已經不一樣了！拒給孝親費 卻常出國、人手一杯星巴克

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／Photo Ac
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【文：武美齡】

走出父母的舒適圈，融入年輕人社交圈，網友分享青年學子的思維已和成年人截然不同，例如「賺錢養活自己已經很辛苦，幹嘛叫我長大以後還要拿家用回家」，以及「生活太苦了...房子等著繼承，但買出國、買手機、星巴克卻捨得花 」，引起網友不同觀點熱議討論。

年輕人三大觀點與家長截然不同？

一位網友在「家有中學生」社團發文分享，因加入學生年輕人的社團才驚覺，現代孩子們的觀點與家長已截然不同，並分析出三大觀察重點。

首先是對「孝親費」的看法，他提到年輕學子認為「長大以後賺錢養活自己就很辛苦了，幹嘛叫我還要拿家用回家」，若考量到子女應報答父母養育之恩，年輕人則認為「你養我很辛苦，那是你要生我，本來就是你的責任」。接著，版主也分享相關案例，一對父母要求小孩出社會後每月拿5000元孝親費回家，孩子卻表示「為什麼要生在這種窮困家庭 ？為什麼父母沒錢要生我？長大後還要情緒勒索我」。

其次，版主也提到對於孩子們對於「未來公婆岳父母」的觀點，年輕一代認為婚後夫妻只要照顧好自己的父母即可，由於對方的爸媽未養育過自己，「所以父母生病了各自照顧，不要孝道外包，叫我照顧！」

第三，則是「精緻窮」的表現，年輕人認為「生活太苦了，發生什麼事都不一定，所以選擇躺平。房子等著繼承，但出國、手機、網美下午茶、星巴克我捨得花 」。

版主感慨表示，現代的三明冶父母相當辛苦，上有高堂、下有子女要照顧，「很多父母可能捨不得喝一杯180元的星巴克，但小孩卻是人手一杯」，他也提醒家長們要有自覺，不要有養兒防老的舊思維，孩子成年後親子各自安好，感情反而比較好。

圖片來源／Photo Ac
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網友意見分歧：認同 VS 嘆「忘恩負義」

這篇貼文引起網友討論，部分家長認同年輕人的看法，「一跟二沒什麼問題啊，我跟老公就是這樣了」、「我是老人，我和我老公的思維只不認同第三點，前面一、二點是我們目前的相處方式」、「我以為這些不僅是年輕人的想法，也是多數40多歲中年人的想法」，也有人認為家長的想法應該跟著時代轉變：「不能接受也只能接受，不然再過幾年，你也是別人口中的傳統父母，或是『生在清朝』的老人」。

不贊同年輕人想法的網友則表示，「三點都不認同，感覺就是忘恩負義，自私自利」、「親情存款從小就要開始存，小孩的品性、價值觀、是非觀，從小就要培養」、「兒子曾對我說，對父母孝順奉養是中國式的陋息 ，在國外18歲就放飛自我，各自安好了！我真的聽了快吐血」。

版主最後則表示，發表這篇文章的用意並非討論對錯，而是因為常看見很多父母停留在舊思維，所以有感觸的發文，想提醒家長們，小孩的思想已經和成年人這一代不一樣了，而且差距非常大，「孩子養到大學畢業後，爸媽就要為自己的人生而活，不要期待就不會受到傷害」。

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