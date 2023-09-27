小學生在班上開「地下福利社」利潤率100%！千奇百怪都買的到 網熱議

【文：武美齡】

國小下課後逛福利社、合作社是許多人難忘的童年回憶，但目前福利社並非校校皆有，就有網友發文表示兒子的同學在班上販售販售零食、可樂、奶茶，儼然是個小型「地下福利社」，且利潤100%，引起爸媽網友熱議及分享校園實況，居然千奇百怪的物品都在學校買得到。

一位家有6年級兒子的家長在小一聯盟發文提到，同學會在班上販售零食、可樂、奶茶等，「我兒今天幫同學畫了一節課的社會重點，換得銷售的商業機密，利潤率100%，今天就淨賺160元。」版主表示，這位同學不但會先報價再接單、提供樣品、還會記帳。

不過，兒子聽到後回家說也想學同學做生意，讓爸媽相當煩惱：「以前一直教導他不要賺同學的錢，但是又怕扼殺他的創業頭腦，請教各位家長會怎麼做？」貼文一出，許多家長分享自家孩子的校園「地下福利社」現況，並回饋豐富意見。

什麼都賣，什麼都不奇怪？

「我女兒是代購文具，所以她都知道哪裡的文具賣的比較便宜，還有哪家書局有沒有開發票」、「曾聽說別班的同學帶海苔和肉鬆，用營養午餐的飯，包成飯團賣大家，中午很多班的人都會去買」、「老闆的女兒小五開始在蝦皮賣史萊姆，很忙生意非常好，果然生意人囝仔」、「6年級還有人賣Wifi，大家都有手機但不見得有網路」。

此外，校園中甚至還有人「花錢請同學寫作業」，只要彼此不說，根本沒有人會知道。

藉機教育孩子正確觀念

有家長認為，孩子在校遇到的各種特殊事件，正是給予機會教育的大好時機，「學校不是讓我們賺錢的場所，要教導孩子賺錢之前，先說明商業倫理，守法比賺錢重要」、「我會跟他說學校不賣可樂的原因是因為教育部規定，等於是賣違法商品是一樣的意思，賺錢有道，也順便帶入法律概念」。

「我是老師，我會花時間跟學生們討論金錢的使用（想要跟需要之間的平衡點）、什麼叫做量入為出，怎麼控制慾望等」、「不如趁機教他寫企劃案，列出做這件事的優缺點」。

不贊成，後續問題多

「校園裡本來就禁止販賣不健康食品，小孩如果為了貪嘴，出現過敏、偷錢，借貸等狀況，後面處理的是老師和家長，我不但不贊成，還會跟老師說」、「我也覺得不Ok，上國中後就不是這麼簡單了，新聞常有毒糖果、咖啡」。

「小學生盡量不要有金錢交易，很容易變成放貸，然後因金錢觀不同而造成爭執、衝突」、「班級裡的金錢交易是不適當的」、「我會擔心同學賣的東西成分是不是安全」。

校園合作社 販售食品有規範

根據教育部公告的「校園飲品及點心販售範圍」規範，考量學生健康，校方應嚴格把關販賣商品，其中國中以下學校規範重點包括熱量、食品檢驗，以及飲品僅能販售指百分之百果（蔬菜）汁、鮮乳、保久乳、豆漿、優酪乳、包裝飲用水及礦泉水等七種液態食品，顯見孩子私下販售的可樂、奶茶皆不符規範。

由於規範嚴謹，加上現代家長對孩子的飲食關注度高，部分小學乾脆取消合作社販賣食物，僅提供學用品、文具等商品，避免造成爭議。而班級同學間販售食品、物品，的確存有家長們提到的不確定性問題，舉凡食品安全、金錢糾紛等，皆可能造成延伸隱憂，建議爸媽多關心孩子們的在校狀況。

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