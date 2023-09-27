男批台女高傲「像神明一樣」建議找外國女人 網一看原因傻眼

現在不少人會自願當單身族，認為一個人較自在也不會被束縛。一名32歲的網友剛從國外工作回台灣，在12年間他總共交了3個女友，但在台灣的20年連個女友都沒有，他認為原因是台灣女生要求過高，並建議網友們，「交女友不要交台灣女人」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情版」發文，他今年32歲剛從國外回來，在日本跟加拿大留學加工作共12年，共交了3個女友，且每一位都互相認真談感情，但在台灣的20年連一個女友都沒有，他認為台灣女生對於身高、長相、外型和個性的要求都相當高，若達不到要求就只能當工具人，首先身高，台女要求男生如果170公分以下免談，「而且是那種非常狠，絕對不可能的那種免談」，175公分還要考慮。

長相部分更嚴格了，中上才想要交往，中間以及中下不管怎麼做都交不到台灣女友，「外型要帥、要會穿搭、個性要好、要對女友超好，然後要求男友一堆莫名其妙的事情」，雖然日本及加拿大女生也會要求男人的條件，但他們不會要求這麼多，「倒不如說不會越級」，在國外正妹找帥哥、普妹找普男、宅女也可以接受宅男，但在台灣不同，不管是正妹還是普妹都在找條件好的男人，也不會接受跟自己一樣的普男。

原po表示，台灣女生讓他百思不得其解，若與對方有好感就會交往看看是否合適，但他認識的台灣女生，不是不想交往就是覺得不夠認識，對此，外國女生只要聊得來，一兩個月就可以確定是否要交往，反觀台灣女生一直要男生熱臉貼冷屁股，甚至要像「多了一尊神明要參拜一樣」，一副「你就是要先付出供品，要不要給你神蹟還要看我心情」的樣子。

一樣都是認真的感情，但台灣女孩的要求是真的多了一些，「台灣妹太高傲了」，因此原po真心建議，「男人找外國女人，不要找台女」、「真的想要幸福、想交女友，不要被台女打擊自己原有的自信，去外國找女人吧，相信你會比台灣順利許多」。

網友紛紛表示，「老話一句，條件好的男生女生，要求對象正常的人，不會出現在dcard，生活都很充實」、「可憐啊，又是一個感情不順的男人，不過你該不會是因為擺出一副海歸精英的樣子，讓對方反感吧？啊外國女人這麼好，怎麼最後被甩了？」、「那我怎麼常常看到宅男在追女神，甚至願意去當工具人而不是直接找宅女在一起？沒意識到自己幾倆重，根本和性別無關」、「整篇文的重點就是自己條件不夠好」、「不是，那台灣男生對女生的要求條件又是什麼，要不要拿出來一起比一比？ 都是站在男生的角度說話有失偏頗」。

有網友則表示，曾交過外國女友，「你這是偏見，外國的月亮沒有比較圓，外國的女生也沒有一定比較好。重點還是看人好嗎，我跟外國女生交往，該劈腿的還是劈腿了，哪有差別？」。