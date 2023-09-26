結婚意義在哪？他揭女性婚後「悽慘生活」 網嘆：比狗都不如

邁入婚姻仍然是女生的夢想嗎？近日一名網友在Dcard發起討論，結婚後女生家事比重是男生的2倍以上，做菜、打掃、照顧小孩幾乎是女生在做，而背後的努力常被男生反駁「家庭開銷自己賺更多，家事多分擔些又如何？」令原PO懷疑，不能全怪女生不願意進入婚姻吧！

一名網友在Dcard發文分享，台灣出生男女比約107-110：100，男生比例多的情況下，女生在台灣找對象相對有優勢，但是進入婚姻後的女生，家事比重約為男生的2倍以上，生小孩也要忍受痛苦。另外，原PO認為，結婚後公婆太雷、有一半男生也是爛隊友。

原PO也認同，走入婚姻對於女方較為劣勢，在廚房做菜、打掃家裡、照顧小孩大部分都是女生在做，這些背後的努力常常被男生回說：「家庭開銷我賺更多，家事多分擔些又如何？」原PO提到，大部分男生情緒控管很差，結婚根本自找麻煩，除非男生或是家庭夠優秀需要傳衣缽，不然結婚的意義在哪？

貼文一出，其中一名網友的留言迴響熱烈，「與其想辦法把條件變得頂尖，不如去學會幫忙做家事、顧小孩、學煮飯。現在家庭主婦越來越少了，女生也有工作跟事業要顧，為什麼家事還要扛大部分？」而底下網友紛紛表示，「收入不錯養得活自己，幹嘛沒事自找罪受？」、「所以才找有錢的嫁啊，不然每天下班回來就是家事，自己的事都不用管了，這樣的一生比狗都不如」、「家事、顧小孩、煮飯 都不應該是幫忙的吧！作為共同經營的家庭這些本來就是該做的。」

大部分女性網友看到此貼文是男生發文，莫名覺得感動，「說得很好⋯句句心聲，曾經的我也嚮往結婚，但那也只是曾經」。不過，也有一部分網友認同一觀點，「覺得那些整天嘴女生不願意結婚的男人，就好像颱風天泡爛的菜，在那邊焦慮沒有別人要收購它們，使得一男一女配對組合減少的情況下，增加了自己不被選的機率，要是他們真的優秀，根本不會擔心這種事。」