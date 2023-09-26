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毒舌婆婆誰能忍？ 網友一看人妻零用錢羨慕了：當媽祖婆對待

聯合新聞網／ 綜合報導
一位人妻表示，婆婆平時講話十分難聽，不過每周會定時給她萬元零用金供她隨意使用，引發網友熱議。示意圖，非當事人。圖／ingimage
一位人妻表示，婆婆平時講話十分難聽，不過每周會定時給她萬元零用金供她隨意使用，引發網友熱議。示意圖，非當事人。圖／ingimage

婆媳問題從古至今一直是難解之題，不只婆媳因各種原因相互牽制，以「兒子、老公」兩種身分夾在中間周旋的男生，也是這場持久戰的核心角色，需要時不時地兩邊討好，不過若是情況棘手，雙方便會陷入僵局，此時便需有人先退一步。日前一名網友發問，「有媳婦會看在錢的份上，勉強忍耐一下婆婆GY的嘴巴嗎？」

該網友在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示自己婆婆平時講話總是十分難聽，不過每個星期都會固定發給她台幣1萬多元的零用金，讓她隨意使用，因此原PO好奇詢問網友，有媳婦會看在錢的份上，忍受婆婆的酸言酸語嗎？

貼文發布後，吸引大批網友在留言區回應，「每星期1萬多我可以忍，等於不用上班一個月多5萬的月薪」、「每個禮拜一萬多？她要多唧歪我都聽不到」、「忍一定忍，而且會把她當成媽祖婆對待」、「閃開，讓我來聽，如果婆婆晚上孤單寂寞覺得冷我也行」、「但凡我頂一句嘴都是對金錢的不尊重」、「沒有什麼是錢解決不了的」。

也有網友表示有些婆婆沒給錢講話也很難聽，「沒發錢，還要給生活費，講話GGYY大有人在」、「可以啦，沒發錢的講話也是GGYY的啊」、「不會給錢、講話還雞歪的婆婆多的是」、「忍耐啊，比沒拿也在哪邊唸好」；另外，有網友認為把婆婆當老闆會好過很多，「什麼婆婆，那是老闆」、「當成是公司的老闆就好了」、「就把她當老闆就好了，老闆愛念，但有薪水領」。

婆婆 媳婦 媽祖

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