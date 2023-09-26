娶到夢想的日本女孩！台男嘆異國婚成地獄：580萬積蓄被領光

日本女性向來給人溫柔、體貼的印象，是很多人心目中理想的太太。也有此憧憬的台灣男性阿廉，透過網路認識日本妻子，還跟隨她赴日發展，沒想到這段婚姻卻寫成他生命中一段悲慘故事。

阿廉在「不要鬧工作室」YouTube頻道分享自己的辛酸過去。阿廉說自己從小就夢想娶日本女生為妻，因為聽說她們賢慧、顧家又善解人意。2004年他在奇摩交友認識了一名喜歡台灣的日本OL，等她來台留學，兩人開始交往並同居。到了2006年她回國，阿廉原本以為兩人感情將畫下休止符，但在她的提議下，換成阿廉去日本發展，他因此放棄了機車雜誌主編的工作。

後來兩人在日本登記結婚，卻也開始面對現實的壓力。阿廉不會日文，也沒有日本學歷，更沒有錢，求職面臨困境，於是他靠著配偶簽證一邊打工、一邊去市公所學免費日文，半年後考到日文檢定2級，並順利進入夢寐以求的賽車學校就讀。

阿廉原本打算畢業後要去西班牙賽車隊工作，但遭到任職於會計師事務所的妻子反對，他只好在關東找其他車廠工作，沒想到這卻是婚姻觸礁的開始。他們搬到關東後，關西出身的妻子適應不良，終日鬱鬱寡歡，而他每天早上6點出門、深夜2點才回家，兩人因此漸行漸遠。妻子後來懷孕獨自搬回關西，還放話「要不要來隨便你」，想跟妻子重修舊好的阿廉，於是辭了工作跟她到關西，再度從零開始。

只是阿廉找到的新工作需要出差海外，每個月只有1周在日本，就這樣外派了3年，導致已有裂痕的感情更難修補，阿廉認為唯一能補償的方法就是好好工作賺錢，所以銀行存摺、提款卡、印章都交給妻子，完全不過問。

後來他結束外派業務工作，妻子表示想買房子，他詢問帳戶存款狀況，沒想到答案竟是「一毛儲蓄都沒有」。

在日本工作十幾年，收入全數上繳妻子、未曾領過零用錢的阿廉，在得知自己完全沒有積蓄後嚇到身體出狀況，賀爾蒙內分泌失調瘦了23公斤。而他生病後妻子也冷漠以對，夫妻關係有名無實，他因此決定離婚。

他說妻子起初裝作無法接受，但常常不見蹤影，等他某次出差回國後發現家裡東西被搬空，只見桌上留著一張字條寫著：「我照你的要求搬出去了，以後有事請找我律師談。」

幾個月後他收到法院傳票，內容是婚姻費用請求。婚姻費用即是夫妻分居狀態下，收入高者要負擔收入低者的生活費，日本法律規定，只要兩人尚未離婚，不論妻子身在何處，阿廉都要負擔她的生活費，法院可以強制執行。加上法律保障有孩子的婦女，因此即使對方有再多不是，他都必須每個月付給妻子9萬日圓，直到孩子滿22歲。

阿廉回憶道，當時他1個月房租和稅金各8萬多，再加上這筆9萬的支出，薪水扣到剩零頭，加上他又是外國人，不能有不良紀錄，因此只能靠著變賣愛車、跟銀行借貸度過這段艱困日子。他也終於體會到這段異國婚姻根本是地獄，後來在日本專業律師團隊的協助下才順利離婚。他之後整理帳目，發現妻子搬走前共偷偷領走了2700萬日圓（約台幣580萬）。

雖然是一段悲苦的經歷，但阿廉強調，他的故事不代表所有人的遭遇，仍抱持著世界上肯定存在著真愛的正面態度，而他也已走出陰霾，現在過得很好。