快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

娶到夢想的日本女孩！台男嘆異國婚成地獄：580萬積蓄被領光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女性溫柔婉約的形象，是許多男性心目中的完美妻子範本。 圖／Ingimage
日本女性溫柔婉約的形象，是許多男性心目中的完美妻子範本。 圖／Ingimage

日本女性向來給人溫柔、體貼的印象，是很多人心目中理想的太太。也有此憧憬的台灣男性阿廉，透過網路認識日本妻子，還跟隨她赴日發展，沒想到這段婚姻卻寫成他生命中一段悲慘故事。

阿廉在「不要鬧工作室」YouTube頻道分享自己的辛酸過去。阿廉說自己從小就夢想娶日本女生為妻，因為聽說她們賢慧、顧家又善解人意。2004年他在奇摩交友認識了一名喜歡台灣的日本OL，等她來台留學，兩人開始交往並同居。到了2006年她回國，阿廉原本以為兩人感情將畫下休止符，但在她的提議下，換成阿廉去日本發展，他因此放棄了機車雜誌主編的工作。

後來兩人在日本登記結婚，卻也開始面對現實的壓力。阿廉不會日文，也沒有日本學歷，更沒有錢，求職面臨困境，於是他靠著配偶簽證一邊打工、一邊去市公所學免費日文，半年後考到日文檢定2級，並順利進入夢寐以求的賽車學校就讀。

阿廉原本打算畢業後要去西班牙賽車隊工作，但遭到任職於會計師事務所的妻子反對，他只好在關東找其他車廠工作，沒想到這卻是婚姻觸礁的開始。他們搬到關東後，關西出身的妻子適應不良，終日鬱鬱寡歡，而他每天早上6點出門、深夜2點才回家，兩人因此漸行漸遠。妻子後來懷孕獨自搬回關西，還放話「要不要來隨便你」，想跟妻子重修舊好的阿廉，於是辭了工作跟她到關西，再度從零開始。

只是阿廉找到的新工作需要出差海外，每個月只有1周在日本，就這樣外派了3年，導致已有裂痕的感情更難修補，阿廉認為唯一能補償的方法就是好好工作賺錢，所以銀行存摺、提款卡、印章都交給妻子，完全不過問。

後來他結束外派業務工作，妻子表示想買房子，他詢問帳戶存款狀況，沒想到答案竟是「一毛儲蓄都沒有」。

在日本工作十幾年，收入全數上繳妻子、未曾領過零用錢的阿廉，在得知自己完全沒有積蓄後嚇到身體出狀況，賀爾蒙內分泌失調瘦了23公斤。而他生病後妻子也冷漠以對，夫妻關係有名無實，他因此決定離婚

他說妻子起初裝作無法接受，但常常不見蹤影，等他某次出差回國後發現家裡東西被搬空，只見桌上留著一張字條寫著：「我照你的要求搬出去了，以後有事請找我律師談。」

幾個月後他收到法院傳票，內容是婚姻費用請求。婚姻費用即是夫妻分居狀態下，收入高者要負擔收入低者的生活費，日本法律規定，只要兩人尚未離婚，不論妻子身在何處，阿廉都要負擔她的生活費，法院可以強制執行。加上法律保障有孩子的婦女，因此即使對方有再多不是，他都必須每個月付給妻子9萬日圓，直到孩子滿22歲。

阿廉回憶道，當時他1個月房租和稅金各8萬多，再加上這筆9萬的支出，薪水扣到剩零頭，加上他又是外國人，不能有不良紀錄，因此只能靠著變賣愛車、跟銀行借貸度過這段艱困日子。他也終於體會到這段異國婚姻根本是地獄，後來在日本專業律師團隊的協助下才順利離婚。他之後整理帳目，發現妻子搬走前共偷偷領走了2700萬日圓（約台幣580萬）。

雖然是一段悲苦的經歷，但阿廉強調，他的故事不代表所有人的遭遇，仍抱持著世界上肯定存在著真愛的正面態度，而他也已走出陰霾，現在過得很好。

日本 離婚

延伸閱讀

年薪300萬！竹科工程師相親「請吃西堤」銀行員冷掉嫌：太寒酸

逾百萬結婚基金突消失？他看帳戶只剩17元 原因曝光網警告：一定有鬼

她婚後被迫住婆家 原來未婚夫「精華被前女友吸乾」曾買房送前任、存款也沒了

公務員女友愛旅遊「存款永遠10萬」 他想放生：太誇張了

相關新聞

娶到夢想的日本女孩！台男嘆異國婚成地獄：580萬積蓄被領光

日本女性向來給人溫柔、體貼的印象，是很多人心目中理想的太太。也有此憧憬的台灣男性阿廉，透過網路認識日本妻子，還跟隨她赴日發展，沒想到這段婚姻卻寫成他生命中一段悲慘故事。

奉子成婚還是嫁給愛情？網議六大動機讓人決定結婚！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「結婚動機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大結婚動機排行。

他鄉故鄉／微笑老蕭——菜商之子到副總統 蕭萬長曾被雞農蛋洗卻無怨尤

「官做得越大，事做得越少」，這是蕭萬長的感慨。一個嘉義菜商之子，歷任要職，最後成為民選副總統，仕途看似一路順遂，他卻若有憾焉。時代變了，放手讓他做事的人也不在了。 他最懷念在國貿局時代。1980年代，是台灣經濟起飛成長快速的時候，蕭萬長意味深長地說：「那是做事的年代，只要你肯做事，沒有人會阻擋你」。

我問我聞／蕭萬長，管中閔唯一登門拜年的人

管中閔，人稱管爺，中研院院士，今年暢銷書《大學的脊梁》就是他在被遴選上台大校長之後，卻在政治壓迫下一年不能就職，而他始終威武不屈的過程。管爺說：「我這輩子從不上門給任何人拜年，除了蕭萬長先生之外」。 蕭萬長不算是管中閔長官，也不是他老師，但他心裡以蕭萬長為師。 管中閔是教師眷村子弟，年輕時一度放蕩；蕭萬長是農村子弟，在大學幾乎不玩社團。兩人氣質不同，相識也晚，但因為都醉心經濟、關心國家，惺惺相惜。管中閔放棄美國的高薪教職返台，在台大任教，蕭萬長幾乎退休了，兩人才有機會面對面說話，不覊而傲的管中閔，對充滿泥土氣息的蕭萬長充滿敬服，兩人不常見面，但每次相見，話題都是國是。

【他鄉，故鄉】沈珮君／另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（下）

「官做得越大，事做得越少。」這是蕭萬長的感慨。一個嘉義菜商之子，歷任要職，最後成為民選副總統，仕途看似一路順遂，他卻若有...

【自學學什麼】諶淑婷／為放學後的孩子安排自學時間

到了九月第三周，小學校門口十八相送、離情依依的孩子和家長都少了一些，外向的孩子可能已經交到朋友，開開心心走進校門；比較內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦