奉子成婚還是嫁給愛情？網議六大動機讓人決定結婚！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「結婚動機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大結婚動機排行。

結婚是人生大事，每對戀人選擇要步入禮堂的動機都有所不同，有些是單純因為彼此相愛，有些則是考慮了各種實際因素後才下定決心要結婚，而網友們熱議的結婚動機有哪些呢？快來看看和你的想法有沒有相通！

「奉子成婚」一切都是順水推舟 因為「太愛彼此」當然要結婚 ▲ 六大結婚動機 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「結婚動機」相關的話題討論，可以發現「奉子成婚」是眾多網友結婚的主因，如說道「因為懷孕才結婚的」、「就懷孕了，基本上是奉子成婚」，指出因為懷孕自然而然的就會結婚，自己也不後悔結婚生子的決定，即有網友直呼自己「擁有三個寶貝好幸福」，覺得孩子是結婚的動機，也是婚姻中快樂的泉源。

不過也有不少人表示自己反而是因為「想生小孩了」，且希望能夠自己擁有一個幸福美滿的家庭，在兩人都取得共識決定要生小孩後才結婚。

而也有人結婚的理由相當簡單直白—「都是因為愛」，網友就紛紛告白自己的另一半，「因為愛他，也做好準備，所以嫁啦」、「熱戀期愛的要死要活，就閃婚啦」、「交往10年了，竟然還那麼愛他，就結婚囉」，認為不論是剛交往還是愛情長跑後結婚的情侶，愛都是結婚非常關鍵的因素，畢竟婚姻是需要經營的，有愛才能支撐兩人共組家庭。

此外，網友也提及婚後與伴侶想「合資置產更輕鬆」，有另一半能一起承擔日常支出，甚至是置產後的貸款等，能一同分擔經濟壓力。或也有不少人表示單純「想和伴侶過一輩子」，因而選擇結婚，說明遇見和自己契合的人，會想要無時無刻和對方待在一起、想和對方生活一輩子，就會出現想結婚的念頭。

而俗話說「男大當婚，女大當嫁」，就有網友表示「因為老了啊，怕嫁不出去」、「有穩定交往的男朋友，適婚年齡也到了，我們也沒避孕，順其自然的懷孕就結婚了」，點出到了適婚年齡，會開始思考結婚成家這件事，準備邁入下一個人生階段。

你對於決定結婚的理由充滿疑惑嗎？又或者你是正在猶豫要不要踏入婚姻的一員？看完以上網友們的結婚動機，是否解決了你心中的問號或改變了你對結婚與否的想法？相信許多人對於結婚這件事都有自己的規劃，也沒有絕對的對與錯，只要記得讓自己幸福快樂最重要！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「結婚動機」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/11，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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