住過去才發現小姑「表裡不一」 人妻同居受不了：後悔搬到夫家

結婚之後，除了夫妻之間，如何與對方的家庭相處，也是一個問題，如果和另一半的家人處不好，往往容易造成糾紛。近來日本媒體，就有這樣的一則案例。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名「山田美優」的34歲女性，就在結婚生子之後，婆婆表示自己準備要退休了，有餘力幫忙顧小孩，小姑平時也非常活潑好客，加上夫家住在獨棟的房子，因此就邀請山田夫妻，乾脆直接同居住一起。

剛搬到夫家的時候，一切都還很正常。但隨著時間一久，山田就發現小姑很喜歡說三道四，像是某某家最近跑去歐洲環遊，某某家的兒子進到了知名大企業上班等等，讓山田無形中感到壓力。後來更察覺到，像是小姑總是藉故理由，要山田打雜收拾客廳、跑腿買東西等等。

山田沒有想到表面開朗的小姑，私底下卻是這種個性。有一次山田的女兒發燒，沒辦法去幼稚園上學，她想拜託小姑幫忙照顧，沒想到小姑以「我要去插花教室」為由拒絕，要山田自己請假，犧牲薪水來帶孩子，讓山田終於忍無可忍。

山田曾經幾次向丈夫反映小姑的事，但丈夫都不予理會。於是山田一氣之下，直接選擇搬到外面去住，每個月去夫家露臉一次。不過也因為拉開距離的關係，使得山田和夫家的爭執漸漸變少，這讓她徹底思考，認為或許從一開始，就不應該搬到夫家居住。