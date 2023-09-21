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2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

老公跟別人老婆外遇 她落淚問：要讓小三老公也知道嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友崩潰表示，老公跟有夫之婦外遇，猶豫「要不要跟小三的老公說」。示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage
一名女網友崩潰表示，老公跟有夫之婦外遇，猶豫「要不要跟小三的老公說」。示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage

外遇會破壞伴侶的感情，甚至會造成家庭的不和諧，不過日前有位人妻表示，她老公與一位已婚女性外遇，她猶豫是否要告訴對方的老公，擔心對方被蒙在鼓裡，又顧慮自己表面和諧的生活被破壞，無奈問網友「我怕對方丈夫知道，會想要殺了我老公，但我還需要錢來養小孩」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她跟老公有兩個孩子，但發現老公外遇已婚女子，老公還告訴原PO「沒想過要破壞彼此的家庭，我很對不起妳」，讓她無奈表示「既然覺得彼此是真愛，為什麼不放棄所有，跟對方在一起？」她想將老公與小三的外遇事情，告訴小三的丈夫，但又擔心經濟來源被中斷。

原PO指出「很多人會建議上法院，但其實對我來說曠日費時，最後還可能是和解而已，我很想公開他們的事蹟，又怕傷害自己的小孩，我也怕對方丈夫知道這件事後，會想要殺人，我還需要錢養小孩」。

對此，許多網友回應「這一定要離婚」、「戴綠帽我不能接受，我會跟另一半談，如果無法挽回，就直接離婚」、「上法院就好」、「揭穿這對狗男女」、「當然要讓對方老公知道這件事啊，看他要先打誰」、「建議妳詳細告訴對方老公，不管怎麼樣，都要讓她老公知道」、「證據找好，這種事情只有離婚」、「到老妳就看開了！妳可以先做準備，把財產從男方那邊哭過來！」、「出去走走看看，世界很大，不要讓自己陷入內心的牢籠」。

老公 外遇

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