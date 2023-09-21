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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

婆婆限制孫子吃煎餅「一人只能吃兩片」 媳怒發文討拍卻翻車

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友發文表示，婆婆將花枝煎餅分為六塊，並規定孫子只能吃兩片，讓身為母親的她非常不滿。示意圖／ingimage
女網友發文表示，婆婆將花枝煎餅分為六塊，並規定孫子只能吃兩片，讓身為母親的她非常不滿。示意圖／ingimage

父母疼愛孩子是人之常情，不少家長都希望給小孩最好且富足的東西。日前，有女網友在臉書社團「匿名公社」透露，婆婆某次將花枝煎餅分為六塊，並規定她的兩名孩子最多只能吃兩片。不滿婆婆做法的原PO將經過寫下，想不到討拍不成卻翻車，被一票網友怒噴「太自私」。

原PO表示，婆婆在某天晚上煎了一片花枝煎餅，並將煎餅分成六塊，規定兩名孫子最多一人只能吃兩片。原PO指出，自己不解婆婆為何要限制孩子吃東西，立即出言反駁「能吃最好，吃光光也沒關係！」

聽到媳婦想法的婆婆則解釋，若不限制孩子們吃煎餅的量，那在外賺錢的原PO老公，及辛苦煮菜的自己則沒東西可以吃。原PO補充，婆婆甚至在飯後向她強調「一個成功的家庭教育，是有什麼吃的，大家都能一起共享」。

不過，原PO仍無法諒解婆婆的做法，她直言「花枝煎餅才六片，一個小孩吃三片，有必要計較大人也要吃？」強調孩子們還在成長期，應多吃東西才能長大，表示自己完全無法認同婆婆的做法。

貼文底下，許多網友不支持原PO的行為，認為婆婆的做法才能教育孩子「分享」的概念，「婆婆教育觀念是對的」、「我認同妳婆婆的作法，不能因為孩子喜歡吃，就不顧後面還沒吃的人，除非後面的人要把自己那份分享給孩子，不然我覺得適量分配很合理」、「妳真自私…」、「妳的孩子以後會很自私」、「萬一妳孩子以後出社會跟朋友出去吃飯，朋友還沒有到，但妳的小孩把他很喜歡吃的東西全部吃完，妳覺得朋友會怎麼想」、「婆婆沒錯，同時也在教育孩子要懂得替他人著想、懂分寸」、「妳要是覺得不公平，可以自已去買啊！」

婆婆 媳婦 婆媳紛爭

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