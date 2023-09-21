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她住婆家被收房租怨「婆婆4行為」 網一看反嗆：還想當公主

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽表示，兒子去年剛結婚，帶懷孕的妻子住在她家，沒想到媳婦卻對住在婆家有相當大的不滿，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage
一名媽媽表示，兒子去年剛結婚，帶懷孕的妻子住在她家，沒想到媳婦卻對住在婆家有相當大的不滿，引起不少網友熱烈討論。圖／ingimage

有些家長希望孩子長大後，可以為自己的行為負責，一名媽媽表示，兒子本來在南部念書，沒想到他回來時帶了一個女孩說他們已經結婚了，想和原po商量讓懷孕媳婦在家休息，在工作穩定前先住家，沒想到媳婦卻對住在婆家有相當大的不滿，引起不少網友熱烈討論。

一名媽媽在Dcard「感情版」發文，她兒子去年剛結婚，帶妻子住在她家，因念研究所的兒子經濟無法負擔，因此要先辦理休學去找工作，在穩定前原po答應他們夫妻倆可以先住她家，原po也表示，她跟兒女說過只養他們到大學畢業，接下來的人生自己做主，她自己有退休金養自己，行有餘力偶爾再打電話或回來看看就好。

但媳婦自從住在原po家後，對自己產生了很大的不滿，第一個是「有收房租」，媳婦一直抱怨為何要跟兒子算這麼清楚，她認為兒子住母親家天經地義，第二個是「不關心媳婦」，家裡有請菲傭做家事，因此媳婦都不用做，原po盡了房東的本份和她打招呼，但媳婦認為原po很冷血，自己整天在房裡休息，原po卻不關心她，令她相當難過。

第三點則是「寵物太煩很髒」，原po知道媳婦要住進來時就買了隔牆，貓狗根本跨不過去他們生活區域，狗狗是領養的聲帶被割，貓則是不喜歡叫，「不要說聲音，我甚至懷疑媳婦根本不知道我養了什麼」，媳婦一直很擔憂寵物會傳染疾病給她和孩子，不停要兒子讓原po把寵物送走。

第四點是「不幫兒子付聘金」，媳婦家要求大小聘，媳婦本以為原po一定不會跟兒子計較這筆錢，沒想到原po要兒子依自己能力想辦法並表示願意借兒子錢可以分期還，不用還利息，但不管兒子怎麼向媳婦解釋，媳婦仍然歇斯底里地叫，「她怎麼可以這樣！」。

原po跟兒子說也沒有改善，有一次聽到媳婦在抱怨就直接說，家裡讓你這麼不舒服的話，不用這麼勉強自己，「想走就走」，沒想到媳婦竟哭著跑回房間，原po也跟兒子講清楚，「不住就搬走，她也可以回她娘家啊」，兒子也表示本來是想住家省錢並補辦婚禮，如果妻子搬回娘家會覺得在妹妹和大嫂面前抬不起頭，兒子也跟原po道歉，他不知道妻子對原po的方針這麼不解，若真的不行，會帶妻子出去租房子。

此文一出，網友們紛紛力挺原po，「您真是新世代好婆婆，給您一個支持！可惜遇到舊觀念的媳婦，年紀輕輕還比上一代腦筋更食古不化只想啃老，去別人家賴著還想當公主」、「要是以後我小孩真的帶這種女人回來，我一定會直接把人趕出去，要唉唉叫就不要住」、「最喜歡這種不打擾的婆婆了，請他們外面租房吧」、「原Po真的是少見的板上清流、三觀正確，要告訴孩子～老婆是自己選的就要自己負責，有多少能力做多少事，不要妄想不屬於自己的東西，想要的就自己努力」、「難得少數有讓我想挺婆婆的文章」、「這媳婦不知福欸！有不打擾的婆婆，有菲傭、有狗、有貓 我還不住爆～」。

媳婦 婆婆 結婚 聘金 房東 懷孕

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