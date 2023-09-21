奔30女要去男友家中秋烤肉 父母警告：嚴禁婚前性行為

一名年近30歲的女子近日在Dcard感情版上PO文，敘述一件讓她覺得相當尷尬、且匪夷所思的「家事」。她表示，父母在知道自己即將前往男友家參加中秋烤肉時，怒氣沖沖地向她表明，千萬不能與男友發生性行為，母親甚至覺得「男生都想騙女生」，讓她不禁大嘆，早非處子之身的她該如何是好。

原PO在Dcard感情版上寫道：「今年我就要奔三了，跟男友交往三年多，也是我第一次跟我爸媽分享我有男朋友，之前交過幾任都沒有讓他們知道。最近男友從國外回台過中秋，約我去他家烤肉，剛好被我媽聽到我們在講電話，她立刻敲我房門問我是不是要去住男生家，然後歇斯底里的說一堆男生都只是想騙女生而已」。」

母親此舉讓原PO很氣惱，認為自己的年齡應該可以自我管理，母親不能限制其能不能有婚前性行為；原PO母親最後還告訴了原PO父親，讓父親也氣沖沖地衝到她房間，警告不准有婚前性行為，讓原PO心中感慨萬千，並透露她早非處子之身。

原PO對於父母堅持女子就該「守身如玉」感到無法溝通，也表明PO文時父母還在跟她因此事冷戰。她也表明，並未跟父母同住，只是放長假回家一趟，「如果再這樣下去，明天就要奔去男友家了」。

網友對此留言，覺得原PO父母似乎還停留在舊時的思維，「老一輩的想法都是這樣的，就像我婆婆一樣，覺得媳婦不是第一次給她兒子，那這個女人一定很隨便，其實婚前有交男女朋友，發生性行為很正常」、「對事情的觀念不同，建議就不用特別溝通」、「如果你是兒子的話，聽到的內容應該會是相反的」、「老了才性行為，那種舒服的沒有年輕時來的棒好嗎？」。

但也有網友力挺PO父母的想法，認為「好像真的很多男生普遍還是比較喜歡處女」、「非處對大部分男生而言是扣分項目，父母是希望你以後有個穩定的好歸宿」、「我26、我姐28，到現在還是不能跟男友過夜呀」。但有網友以父母結婚是處子之身仍舊因外遇而離婚表示，婚姻幸福與否根本和處女不處女無關。