老公與前妻的孩子偷錢「該說嗎？」 網：怎麼開口是一門學問

「偷」這個字依照漢典解釋有「竊取，趁人不知時拿人東西」的意思，況且，趁人不知時拿人東西也同時觸犯法律，是會受到懲罰的，但如果妳老公的小孩偷錢，妳會選擇跟老公說嗎？有網友在社群平台貼文如此請教網友。

原PO在「爆料公社」貼文表示小孩是老公跟前妻生的，現在小學5年級，原本是跟他生母一起住，生母去年結婚後，老公才接回來一起住。原PO強調小孩不是偷她的錢而是偷公婆的錢，而且公婆都知道這件事，但都睜隻眼閉隻眼選擇不說也不阻止，原PO覺得不立刻糾正小孩偏差行為實在不妥當。

公婆很寵這個小孩，時常飯不吃只吃麥當勞、肯德基等類型的速食，有時半夜吵著要吃東西，公公還會騎車出去買，真的有點溺愛他。原PO現在懷孕8個月，俗話說後母不要管前妻生的小孩比較沒事，但她怕小孩偏差的行為會影響到自己生的孩子，或是牽連到她本人，原PO不知要不要跟老公說小孩會偷錢的事

貼文上傳後引起網友們熱議，多數網友留言回應說「一定要說，但是怎麼說，卻是一門學問」、「一定要講，已經小5了，再大就拉不回來了」、「即使不是我的小孩我都會教，更何況是自己小孩」、「說，並希望這孩子能改」；有網友持相反的想法表示「覺得別說比較好，到時小孩會討厭妳，公婆也會生妳的氣，老公搞不好還不領情」、「建議不要 ，又不是妳的小孩，少管，省得被黑掉」。

更有網友提建議表示「一定要說，偏差行為一定會影響到妳生的小孩。而且要讓老公跟小孩說，也要讓老公跟公婆溝通這件事，如果小孩是要買東西，要讓他養成自己存錢買東西的習慣，但父母或公婆可以幫忙負擔一部分的共識，前提是錢不能太多，要自己能負擔的範圍內」。