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兒把打工錢花在遊戲上惹母怨 她強制要求存錢引網兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，兒子將打工薪水花在遊戲上，讓她很不滿，在自己強制對方存錢後，仍心軟問「會不會太機車？」示意圖／ingimage
女網友透露，兒子將打工薪水花在遊戲上，讓她很不滿，在自己強制對方存錢後，仍心軟問「會不會太機車？」示意圖／ingimage

不少青少年會趁暑假期間打工，並將薪水拿去買想要的物品。日前，有女網友在「匿名公社」透露，兒子自暑假開始，便會去同學家幫忙，賺取零用錢。不過，她發現兒子會將部分薪水花在遊戲上，自己請對方存錢後，卻反被嗆「錢是我的，又沒用到妳的」。

原PO表示，兒子從暑假開始，便會去同學家幫忙，每次都可以領到三百多元的薪水。她說明，當時她也鼓勵孩子將薪水存起來，學習如何用錢，但經過一個月後，卻發現兒子並未確實存錢，甚至還拿部分薪資購買遊戲幣。

原PO透露，自己並未打算拿孩子的薪水，平時也會給對方零用錢，但新學期將至，開銷也隨之變大，認為兒子花錢在遊戲上十分浪費。她指出，後來自己請孩子將一半的薪水存起來，對方卻直接拒絕，並反嗆「錢是我的，又沒用到妳的」。

兒子的嗆聲讓原PO非常不滿，氣得她直言「錢你留著，明天開始用你領的錢去生活。三餐連水，要喝都請你去買，然後電話費也自己繳，被停就被停。」並強制向孩子收100元。不過，原PO在文末則心軟表示「我會不會太機車？」

貼文底下，吸引許多網友留言。部分網友認為原PO的做法並無不妥，強調孩子的金錢觀念要從小培養，「我覺得很好啊，畢竟給他觀念～不然這時不教，以後更慘」、「我覺得很好啊！現在的教法不能跟以前比了，既然他覺得他有在賺錢了，那就請他使用者付費！要不然錢都拿去存遊戲幣了」、「做得很好，我也會這麼做的，但在收他錢之前，會把所有帳單給他看」、「支持妳！本來錢就是要存起來」。

但也有網友持相反意見，建議原PO可以教兒子記帳，「教他記帳會不會比較適當？讓他看清楚自己的收支…」、「妳可以用苦口婆心的勸他，但不可以強制」、「哪怕妳真的想跟孩子算錢，也不應該是這個時機提出來，因為感覺就像是賭氣想給人難看」、「我不覺得妳的孩子有錯…孩子懂得自己付出勞力賺錢，然後買他想要的、喜歡的東西為什麼不可以？」

薪水 理財

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