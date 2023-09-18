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點外送常被「未來嫂嫂」偷吃 他無奈上網求救：該怎麼做？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾分享，自己的外賣經常被偷吃，卻在裝監視器後，發現兇手竟是未來的嫂嫂。示意圖／ingimage
民眾分享，自己的外賣經常被偷吃，卻在裝監視器後，發現兇手竟是未來的嫂嫂。示意圖／ingimage

外送員偷吃顧客食物的事件層出不窮，但有網友在「匿名公社」透露，自己的外送卻經常被未來的嫂嫂吃掉。發現真相的他，立即將此事告訴哥哥，對方卻只請他不要計較，讓他無奈詢問「不能正面跟她硬槓，該怎麼做才能讓她學到教訓？」

原PO表示，他經常遇到外送被偷吃的情況，原本懷疑是外送員或鄰居做的，卻在偷偷裝監視器後，意外發現未來的嫂嫂就是兇手。他說明，未來嫂嫂自從被裁員後，就一直住在他家，每次詢問對方是否要一起點外送，卻都拒絕。如今發現未來嫂嫂就是偷吃外賣的兇手，讓原PO非常不開心。

原PO透露，自己目前在準備高考，沒有工作，平時僅靠著積蓄過活。發現兇手的他，立刻向哥哥告知此事，但對方卻只請他「不要計較」，未歸還任何費用。他指出，未來嫂嫂至今仍不斷裝無辜、失憶，就是不願還錢，讓他無奈上網求救「不能正面跟她硬槓，該怎麼做才能讓她學到教訓？」

貼文一出，許多網友建議原PO以後訂餐改付現，避免對方再次偷吃食物，「付現就好，外送員就會幫忙看著」、「外送員到不是都會通知嗎？提前出去，直接跟外送員碰面拿不就好了，多走幾步路就能避免了～何必自尋煩惱」、「就改用現金付款吧，不然怎麼做都有可能傷和氣啊」、「叫變態辣，給她吃」、「拿你哥的錢付錢吧，既然他都說不要計較了，應該也不會計較吧？」原PO最後也回應網友表示「下次改用現金好了」。

監視器 外送 大嫂

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