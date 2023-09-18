會飛的蟑螂好可怕！她一舉動惹怒老公 網笑：總要給求生工具

台灣的街頭上，偶爾會看見蟑螂跑來跑去，其中會飛的蟑螂更是不少人的惡夢。日前，有女網友在臉書社團「匿名公社」透露，老公有次在廁所發現蟑螂，請她幫忙拿殺蟲劑後，自己因突然看見蟑螂飛起來，便做出一舉動，害的老公氣到不想與她說話。

原PO表示，近期她老公在廁所突然發現蟑螂，便請她幫忙拿殺蟲劑，但自己才剛走到門口，就看見蟑螂竟然飛起來，「出於本能反應，我立馬把廁所門關起來！」她透露，自己當下就聽見老公的尖叫與罵人的聲音，事後對方更因此事非常生氣，「結果他氣到都睡著了，還不理我」。然而，原PO也在文末開玩笑坦言「不過再發生一次，我還是會把門關起來」

不少網友在看完文章後，認為原PO與老公的互動太有趣，「太有畫面了，笑死」、「夫妻本是同林鳥，蟑螂飛來我先跑」、「哈哈哈哈！為妳老公默哀一秒鐘」、「妳好歹把殺蟲劑丟進去再關啊，總要給他求生工具」。

也有網友表示，自己若看見蟑螂飛起來，也會將門關上，「我也會把門關了」、「雖然我不怕蟑螂，但是我也會這樣做」、「會飛的小強真的太恐怖…門關起來是對的，總比亂飛之後，到處都噴殺蟲劑好吧！」、「一定關好關滿」。