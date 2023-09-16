撞凹老公新買5日Tesla人妻1原因反要求道歉 網友一致力撐人夫

對於部分男人而言，愛車地位如同老婆一樣重要。台灣一名人妻在網上大嘆，稱不小心將丈夫剛買5日的Tesla電動車後尾門撞凹，丈夫第一時間並非詢問她有否受傷，反而是關心愛車情況，「當下還罵『死三寶』（意指長者、女性和年長女，網友認為他們缺乏正確交通觀念，導致經常發生事故）」。人妻指丈夫不但叫她以後不要再胡亂駕駛其愛車，又抱怨意外會令明年保費變貴，令她大感不滿，要求丈夫向她道歉，否則便回娘家，最終雙方陷入冷戰。網友紛紛支持人夫，認為妻子橫蠻無理，亦有人認為錢財只是身外物，家人之間切忌計較太多。

facebook群組「匿名公社」出現多個相關匿名貼文，原PO本月10日用文字表示，早前駕駛丈夫新車落地5日的Tesla，「倒車時不小心把後尾門撞凹了」，遭對方指責是「死三寶」，心淡問：「該結束這段婚姻嗎？」

一日後，再有匿名貼文，這次顯示1張對話截圖，顯示人妻將丈夫名稱改為「臭老公」，並表示曾經到車房報價，獲告知要花費20萬新台幣（約5萬港元）修理車子，提議原廠維修，但丈夫明顯不耐煩，反指「車子的事我會處理，妳不要管那麼多好嗎？」，甚至直言意外會導致明年保費增加，「我已經很煩，妳不要再問」。

原PO亦顯得生氣，自稱是意外當事人，所以有權關心，同時重提被丈夫責備一事，「到現在你卻一句道歉都沒有」，認為「你不怪車子笨有問題，還把錯都怪在我身上」，要求對方道歉後到Tesla公司求償，如不照做，她就即晚搬回娘家。

原PO在貼文用文字補充，指「倒車撞到當下，老公第一時間不是關心我有沒有受傷 ，是先去看車子的狀況」、「保車險不就是發生狀況時用的嗎？不然繳保費幹嘛？真不懂我老公的邏輯」。

相關貼文引來多名網友討論，網友紛紛留言支持人夫，「可否離婚，不要鬧了」、「趕快離婚，不要在錯的道路上繼續錯了」、「老公是對的，三寶就是三寶，不是你的車，妳當然不痛不癢」，但亦有人認為「家人才是最重要的，只要人沒事就好，錢是跟外人計較的不是跟家人計較的！」。

隨後分別再有兩個疑由人妻發出的貼文，指「今天我只是要求老公給一句道歉就沒事了，但他彷彿知道有你們這些酸民讓他當靠山，到現在還在跟我冷戰」、「我老公因為那台車的事情開始跟我吵要離婚了，你們男人的心胸就不能寬大點嗎」。網友繼續留言批評，「我身為女人，都支持你老公了」、「你好煩喔，有本事趕快離一離啦，不會開車就別開」。

（facebook群組「匿名公社」）

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文章授權轉載自《香港01》