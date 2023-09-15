她嗆「月薪沒8萬別來相親」 惹怒眾人：眼高手低單身一輩子

現在的社會講究的是速食愛情、自由戀愛，但也有人會透過相親來認識朋友，不過不管是哪一種方式，相處得來最重要。一名女網友在臉書發文抱怨，和她相親的男生沒有一個是符合她想要的條件。貼文一出，眾人看了女網友的敘述後，不但不給予鼓勵，反而痛批她太膚淺。

原PO在臉書「匿名公社」發文，開頭就直接嗆聲「可以拜託月薪不到8萬的人不要來相親嗎？」，她說遇到的男生不是有車沒房，不然就是有房子但剛買，還在繳貸款。日前她遇到一位有過一段婚姻的男生，更是不滿地直說「二婚已經很難接受了，都快40歲月薪只有不到6萬，哪來的臉跟人家相親？」

原PO說雖然這個男子有房有車，但她完全不心動，還大罵「以後結婚是不是也要我幫忙繳？搞不好還要幫忙帶小孩？」她說這名男子雖然外貌不錯，還蠻帥的，但一想到他還有個前妻「勾勾纏」就讓原PO覺得煩。

最重要的薪水部分，原PO也不滿地表示，這名男子的月薪對她來說根本是「半殘等級」，甚至還砲火四射扯到其他產業，大酸科技業的人太小氣，傳統產業月薪又太低，「每個都很有自信的樣子我看了都想翻白眼，每個月領那一點薪水還想找另一半？到底哪裡來的勇氣？」

貼文一出引來眾人砲轟，「有本事把妳的條件也po出來，讓大家看看妳有什麼條件可以讓妳這麼有自信」、「妳口中的普男有車有房or沒車有房月薪6萬，那請問一下妳有什麼？」、「如果你真的這麼好，還需要相親？」、「說說看妳月薪多少？有房有車？有沒有繳房貸？再來看妳的要求是否過高？」、「我就問，妳憑什麼？」、「妳家有鏡子嗎？」、「只問月薪不問年薪真是膚淺」、「閣下眼高手低，單身一輩子吧」。

不過也有人質疑文章真實性，「這創作文吧」、「反串吧」、「釣魚文」、「一看就知道是反串文~不用太認真」、「世上總不缺討罵作文，辛苦了」、「反串文吧，哪有人這麼低能」。