母從小管教嚴「逛街被罵不良少女」 人妻為孩子決定拒絕往來

為人父母對於子女的教育，通常都相當重視，希望孩子未來能夠成龍成鳳。然而，若是管教過度，卻也容易適得其反，不只沒有教出應有的效果，還可能會破壞親子間的關係，造成彼此感情出現鴻溝。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名理香子的女性，從小父母間感情就不好。結果這影響到母親的教育，經常把理香子當成「所有物」，無視他的自主意識，讓理香子從小就非常痛苦。

例如當時小學朋友之間，流行著滑冰這項活動。理香子於是就跟媽媽說，希望也能玩一下滑冰，但媽媽卻說滑冰跌倒摔到頭會死掉，連滑冰教室都不讓理香子去。到了高中時期，理香子只是換下制服，和其他女性友人去鬧區逛街，就被媽媽斥責「我沒有把你教成這樣的不良少女」。

理香子後來在30歲時，與一位職場同僚結婚。她的婆婆是一位非常溫柔的人，雖然身為長輩，但不曾用過高高在上的口氣說話。這讓理香子瞭解到，原來這世界上還是有明理的家長。

後來女兒出生，到了幼稚園的年紀時，理香子打算讓小孩子學習鋼琴、芭蕾之類的才藝。結果不管是哪一項，母親都堅決反對，認為既然是女兒，那麼什麼都不用學，等著嫁人就好。

這讓理香子終於忍無可忍，認為母親的存在，只會帶給孩子不幸而已，於是決定和母親幾乎拒絕往來，即使父母現在已經七十多歲了，也極少和他們碰面。女兒則在各種嘗試下，最後迷上了排球，鋼琴雖然沒有正式上課，但週末會彈著當作娛樂。眼見女兒的笑容，更讓理香子認為遠離母親，是個正確的決定。