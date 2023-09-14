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人妻主管對他甜笑！新鮮人暈爛「想示愛」網急勸：夢醒了嗎？　

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友透露，公司已婚的女主管讓他好暈船。示意圖/ingimage
一名男網友透露，公司已婚的女主管讓他好暈船。示意圖/ingimage

身為新鮮人，剛進入新的職場多少都會有些期待與幻想，不過卻有一名網友表示，公司的某位女主管平時上班表現嚴肅，唯獨看到他時會露出甜笑，讓他好暈船。不過，礙於對方已婚身分，讓他無奈求助網友意見「我還能表明愛意嗎」？

該名網友在Dcard分享，到公司上班幾個月了，有名年約35歲的漂亮女主管，不時會對他露出甜甜的微笑，原po不知是否是獲得女主管認可工作表現，或是有其他情感，經他多次觀察，他確定該名女主管只有對著他看時才會露出甜笑，其餘上班時間則相當嚴肅。

原po表示，自己只有29歲，加上女主管已婚，讓他猶豫該不該向對方表白，並透露自己「常幻想跟姊姊在一起甜蜜的生活跟畫面」。因此，他上網尋求網友們的建議，「大家都建議我要下船不要上頭了，可是我不知道該怎麼做，喜歡上年上女同事產生曖昧真的很糟糕嗎?」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「好好工作，都快30了還這麼多粉紅泡泡」、「看到你會笑也可能是你長得很好笑，不考慮一下這個可能性嗎」、「人生幾大錯覺之一，她喜歡我」、「跟女性接觸太少，只能說上輩子沒見過女人笑？」、「以一個職場人妻的立場來跟你說，你真的想太多了，有錢有家庭，幹嘛沒事外遇搞自己，你也別害人家行嗎」、「如果沒結婚這句，沒有如果，你該醒了」。

主管 職場

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