婆婆婚前裝開明 婚後擺傳統架子斥責：年輕人凍卵不生孩

婆媳關係自古以來就是難解的問題之一，日前有位女網友抱怨，婆婆在她與老公結婚前曾說「以前我也被婆家欺負，所以我很開明，年輕人開心就好」，沒想到結婚後開始擺起「傳統婆婆架子」，要她洗碗、做家事，還酸「現在年輕人都凍卵不生小孩」。

一名網友在Dcard發文控訴，婆婆在她結婚前表示「自己很先進，跟得上時代潮流，年輕人不生小孩也沒關係，自己過得開心就好」，沒想到她結婚後，婆婆就開始擺出架子，要原PO下班後幫忙煮飯，只要先生跟公婆吵架，也會認為是媳婦指使的，看到她流產也不關心，還罵「年輕人都凍卵不生小孩」，最後婆媳關係決裂是因為婆婆干涉她娘家事情，還指使她要怎麼做，讓原PO忍無可忍。

雙方決裂後原PO反而大讚感覺很棒，「媳婦黑掉真好，直接把婆婆當陌生人，從此過年也不回婆家，要我回去一次，拿一顆10萬以上的包包來換，我再也不用準備婆婆的任何禮物」。

文章曝光後，許多過來人回應「很多婆婆們喜歡婚前演一套，婚後不演直接露出真面目」、「我也是遇上同款婆婆，嘴巴說自己多開明，卻認為媳婦要煮飯、做家務、帶小孩，永遠覺得自己兒子最辛苦，媳婦什麼都不會」、「原來房價推手是全台的婆婆，讓所有家庭都自己買房」、「通常強調自己很開明的，本質上就不會很開明，我媽就是這種人」、「我婆婆也是婚前裝好人，後來講一堆媳婦應該做的事情」。