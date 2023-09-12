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全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

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全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

聯合新聞網／ 綜合報導
每到中秋就是烤肉旺季，一名媳婦出錢出力包辦婆家5年烤肉活動後，今年決定放自己一馬。 圖／Ingimage
每到中秋就是烤肉旺季，一名媳婦出錢出力包辦婆家5年烤肉活動後，今年決定放自己一馬。 圖／Ingimage

烤肉賞月」是許多國人中秋節前後必辦的活動，親朋好友一起準備食材、收拾善後，也是增進感情的一種方式。但一位女網友連續5年獨自包辦婆家的烤肉大小事，家族成員各個吃飽就閃人，完全沒人留下幫忙整理殘局，因此她今年不願再當「工具人」，出招回絕婆婆的要求。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」發文，說道自己結婚後每年中秋都要負責婆家的烤肉事宜。文中提到，她某天進婆家就聽到其他人在討論中秋烤肉，大伯和二伯直接開口點了和牛、牛小排、龍蝦、干貝等高檔食材，還表明不要丸子、甜不辣等不健康的加工食品，只見婆婆忙著用紙筆記下。

晚餐後她準備回家前，婆婆把她叫到房裡，並把那張筆記遞給她，接著開始訴說自己為了拉拔三個兒子，為工作賺錢和家務努力了30幾年，都沒享過一天的福，即使兒子都已成家立業，她依然覺得應該照顧孩子一輩子。

發文媳婦自行解讀這番話，認為婆婆的意思是大伯、二伯都把最好的留給自己的丈夫，他才能讀到碩士，並娶了富家千金為妻。既然小弟比兩個哥哥會賺錢，中秋節就別計較，媳婦理應為家人去張羅。

發文者解釋，其實婚後5年來包辦烤肉活動沒有問題，花費也是小錢，她不滿的是「每年都是我們備料、烤肉、搬酒、收拾善後，杯盤狼藉他們都拍拍屁股走人，公婆也是早早就去睡覺」。她認為已被婆婆情緒勒索了5年，因此她這次以「已訂好機票要出國」為由回絕婆婆的要求，但仍願意幫他們訂食材。

回家後她火速下訂去日本的機票，「就算貴我也甘願，好過在台灣做你們的奴隸」。發文者強調，丈夫很孝順、也很感念哥哥們，但沒反對她的出國計畫，「大概也感到每年吃虧不舒服了」。

網友們幾乎一面倒贊成她的「反制」，「婆婆命苦真的跟媳婦無關」、「虧欠是兒子要彌補啊，媳婦又不是妳養大的，為什麼孝順只要媳婦，兒子卻不用？」、「吃力不討好，喝醉了還要打掃，僅只一次絕無下次」、「好歹吃飽也幫忙收拾，說幾句辛苦了，謝謝招待！才有下次」。

也有人認為她忍耐5年太久，早就應該講清楚，「可以先溝通好大家分工，否則就各買各的自己烤就好，出錢出力反而讓他們認為是應該的」、「不要為了躲他們而出國，以後過節慶各過各的，該說該表明一次說盡，親兄弟也要明算帳」、「說真的，如果被情勒自己也要負一點責任，為什麼不合理要求還會妥協，適時懂得拒絕，比事後嘰嘰歪歪抱怨有用」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

烤肉 中秋節 婆婆 媳婦 情緒勒索 婆媳紛爭

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