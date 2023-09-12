給重男輕女家庭女兒的勸告！女作家父喪「只出錢不出意見」：一切都和諧

作家黃大米近日逢父喪，之前她就常在臉書上分享關於父親的長照故事。黃大米父親過世已經四天，她至今沒有跟家人起過衝突。因為很多有智慧的前輩們勸她，「大米，你家是一個這麼重男輕女的家庭，未來爸爸喪禮就是長輩或者哥哥們說了算，你什麼主意都不要出。」

自從心裡有了這個想法之後，舉凡禮儀公司想要商討任何事宜，黃大米都建議對方「去找我哥哥們」，讓哥哥或其他長輩做主，她只出錢不出意見。

黃大米指出，當「重男輕女」的家庭有重大事情發生，「女兒能夠的話就是出錢就好，出錢大家會感謝你，出力的事情就交給別人，我們不適合決定家裡的任何事情。」她解釋，因為出錢會討喜，出力卻需要作出決定。女兒地位低，做了決定可能招致其他家人反對，容易導致自己心裡委屈，也可能引發衝突，破壞關係。

黃大米建議女兒「要把力氣用在決定家裡以外的事情、自己的事情。」，她也分享，因為家裡「重男輕女」，她從小要不到資源，後來就習慣不開口求人，凡事靠自己，「那隻小狗在長期得不到餵養下，不再等待食物從天落下，四處征戰，成為一頭堅毅的獵犬」，也因為這些經歷，她才能成為現在的黃大米。

PO文釣出過來人，「感同身受...身為被輕視的那一方，置身事外就是放過自己」、「男人說怎麼辦都聽他的就好！最後真的很圓滿且不累」、「看清現實，做明智之舉，非常棒」、「感同身受，最後一段話寫出好多人的心聲」、「關於婆婆喪禮費用，我的經驗是，我跟禮儀社的人交代，錢的事情妳找我談，衣服樣式、告別式場問題就找大哥大嫂，他們決定便可，這樣就很和諧」。

也不少人肯定她，「謝謝你，療癒了我一個月前剛經歷失去父親的心境」、「在重男輕女的家庭裡長大，就造成了『沒有傘的孩子跑得比較快』的現象，女兒比兒子成材，有時候想想這也未嘗不是人生的一種磨練？」、「妳活成一道解答而非謎團，很棒」、「看了娃娃狗變成獵犬的故事，眼淚都流下來了」。