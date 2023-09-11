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媳幫繳房貸竟還被婆婆要求「付房租」 網轟：想錢想瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享，自己幫忙另一半繳房貸，但婆婆卻要她「繳房租」。示意圖／ingimage
女網友分享，自己幫忙另一半繳房貸，但婆婆卻要她「繳房租」。示意圖／ingimage

婆媳問題難解決，媳婦若與婆婆共住一屋，更可能因金錢觀念不同，產生衝突。有身為媳婦的女網友在「匿名公社」上透露，她目前住在另一半家，並一起分擔房貸，但婆婆某日卻叫她要付房租給自己，讓原PO怨嘆「有沒有搞錯？」

原PO表示，她在婚前就得知老公需幫忙繳家中房貸，於是她便主動向對方提議共同分擔。她指出，自己在嫁進去的第一個月，婆婆卻突然向她要求「繳房租」，強調若她要住在家裡，就必須給錢。

婆婆無理的要求，讓原PO當下十分不滿，她說明，自己不只幫忙做家事，還與老公平分房貸，不解對方為何要求她須繳房租。原PO透露，她後來再次詢問婆婆意思，對方仍強硬表明下個月開始收房租，讓她忍不住氣的直言「神經病。」

不少網友在看完文章後，紛紛認為婆婆太過自私，建議原PO可以和另一半說明情況，「太離譜了」、「請先生不要繳房貸了，付房租就好，不然就搬出去或離婚」、「想錢想瘋了」、「跟妳老公講，叫他去處理，處理不好的話直接離開，不然以後鐵定不好過」、「轉頭跟老公收房租，不就好了」、「房子如果是妳婆婆名下，那房貸別繳了，繳房租；如果房子妳老公的，房貸妳老公繳的，請妳婆婆上繳房租」、「以後不要繳貸款，付她房租的話，叫她兒子付。煮飯、整理房間、倒垃圾等，若婆婆叫妳做話請她付費」。

婆婆 媳婦 婆媳紛爭

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