她跟小叔同搭電梯遭婆婆罵「不知避嫌」 網點破：對方只是想罵人

許多人在交了男、女朋友後，為了避免不必要的誤會，往往會杜絕一切恐引人懷疑的交流，這本是件好事，不過若是太刻意為之，或是矯枉過正反而會造成大家困擾。一名女網友在網上發文，表示小叔某天回家吃飯，回去時自己有事下樓就跟小叔共乘了同台電梯，回家後卻遭婆婆質問「不知道『避嫌』二字怎麼寫嗎？」讓她非常傻眼。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示昨晚小叔回家吃飯，離開時因為自己剛好要去便利商店，便跟小叔共乘同台電梯下樓，不曾想回家時竟遭婆婆氣憤質問，「為何跟小叔孤男寡女同坐一台電梯？」令原PO無奈發問， 「原來在台灣跟男生單獨坐同一台電梯，是這麼不知羞恥的事嗎？」

貼文一出，網友紛紛打抱不平，認為原PO婆婆實在太誇張，「骯髒的人才會有骯髒的思想」、「到底是在挑什麼毛病，所以婆婆平常也不能跟兒子、孫子、兄弟、爸爸同一台電梯哦」、「這種婆婆還是避而遠之比較好」、「只是找個罵人的理由而已」、「在電梯裡能幹嘛，我就問那一個奇葩的婆婆」、「8點檔看太多了」。

也有網友逗趣回覆，「婆婆應該都搭不到電梯吧」、「她都用飛得下去，再飛得上來，空中比較安全，免得跟異性有接觸」、「婆婆：妳已經拐走我一個兒子了，竟然連另一個都不放過嗎（崩潰）」、「肖欸，玫瑰蜘蛛網看太多了嗎」、「記得跟小叔說，婆婆請他避嫌，走樓梯比較健康」。