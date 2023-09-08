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快逃！準婆婆「媳婦特訓」行程曝 實戰一天她秒反悔：不嫁了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，還沒結婚就被自己未來的婆婆「下馬威」。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，還沒結婚就被自己未來的婆婆「下馬威」。示意圖／ingimage

婆媳問題一直是道難解之題。不過，卻有女網友抱怨，還沒結婚就被自己未來的婆婆「下馬威」，要她每天早上6時30分準時報到，不僅要逛菜市場還得做家務，讓她怒轟「不想嫁了」，網友們看了也紛紛勸她快逃。

該名女網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」抱怨，男友和未來的婆婆說他們預計年底先訂婚、明年再結婚，結果男友媽對她的態度竟180度大轉變，並表示「雖然現在你們沒有住在一起，但我家的習慣妳是不是也應該要趕緊學習？」，原PO聽完也乖乖答應。男友媽便趕緊趁她休假前一天來訊，說隔天早上6點半要找她報到，且還要帶她去很多地方。

隔天，她原以為對方是要帶她去拜拜或算命的，沒想到卻是被帶去逛菜市場，還被指點買哪攤的菜比較新鮮、哪攤的老闆比較老實，更被要求必須用走路來不能騎車，又熱又累的行程，讓她差點氣到飆髒話。然而，男友媽的目的是為了讓她了解，未來家裡附近的店家，希望她不要常到連鎖超商買菜。

回到未來婆家後，原PO又被要求去洗菜、晾衣服、擦桌拖地，煮完午餐後還要先洗鍋碗瓢盆，再切水果給男友。事後，她也沒收到男友的慰問及關心，甚至男友媽還要她每天6點半報到，說還有很多東西沒跟她說，各種離譜行徑，讓她怒轟「從那一天起已經不想結婚了」。

文章曝光，網友們紛紛看傻眼，「這家子真笨，這麼快就露出原形」、「如果嫁過去，這些就是以後妳每天要過的日子！而那個男的就會一直這個死樣子」、「還沒訂婚就給妳下馬威，結婚還得了。妳不是幫傭，清醒點快逃」、「感覺是在抓交替，還不如自己一個輕鬆快活」、「真心建議你提供他們看護申請網站就好，千萬不要嫁」。

婆婆 結婚

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