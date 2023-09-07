無法接受異性家人同床 她被老公罵「愛計較」引網論戰

夫妻間為了尊重對方，經常會避免和他人的互動太過親密。日前，有女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她最近看到許多人討論能否接受親妹與哥哥同房，因此好奇詢問「那大家能接受堂（表）兄妹一起出差，同房同床嗎？」

原PO表示，她近期看到有人討論親妹與哥哥能否同房或同床，讓她好奇詢問「那大家能接受堂（表）兄妹一起出差，同房同床嗎？」她指出，自己不太能接受堂（表）兄妹同房，但每每和另一半提到此事，對方卻強調是為了「省住宿費」，並指責她太愛計較和想太多。

貼文一出，許多網友表示無法接受，「不能接受，都是成年人了！就算是親戚也要懂得避嫌吧！除非他們根本就不是親戚關係」、「我是不能接受的」、「這我沒辦法！我會離婚」、「親的都很奇怪了，還堂的咧～想太多了吧」。

但也有部分網友持相反意見，並分享過去與異性家人同擠一房的經驗，「我和我唯一的弟弟從小一起同床睡到國中，好像沒有任何不方便」、「我也接受阿，這到底有什麼問題」、「所以我是異類…我覺得還好沒什麼問題，有問題不會讓你知道的～可能因為我只要回老家都是大家擠一間吧」。