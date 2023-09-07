「不要像媽媽！」婆婆直說寶寶像自己 網同感：跟我婆婆一個樣

婆媳相處是婚後的必經難關，有些人能跟婆婆如親人般互動，有些則是三天一小吵，五天一大亂，天天鬥嘴的例子也有。就有一名網友在網上分享婆婆在寶寶出生後的種種荒謬行徑，引發其他人共鳴直呼「跟我婆婆一個樣」。

原PO在Dcard上發文，表示她婆婆簡直是活在自己世界裡，使她從原本默不吭聲讓先生出面反駁，進化到現在可以直接拒絕婆婆不正確的觀念。原PO表示，自從婚後與公婆同住，原本與婆婆相處都很融洽，不過在生了寶寶後卻大走樣。

原PO分享，自從寶寶出生後，婆婆一直說寶寶很像自己，而隨著孩子越來越大，情況愈發糟糕。例如，「寶寶的頭髮像我欸！細細的，不要像媽媽，妳（媽媽）的頭髮太粗了」、「寶寶的耳朵很有福氣，不知道像妳（媽媽）還是像我」，或是原PO說自己生孩子很痛，孩子不能像自己一點嗎？婆婆卻回「妳哪有痛，妳打無痛欸！」讓原PO感到十分無語。

原PO坦言，每天開啟寶寶像誰的話題都快悶死了，還好先生下班後可以幫忙擋一下，先生有時還會適時罵回去，兩人將這一切當成是搞笑劇倒也算過得下去。而且他們目前也開始裝潢新房子，準備搬出去住。

貼文一出，許多人紛紛表示與自家婆婆根本一個樣，「鬧事婆婆，跟我婆婆一個樣」、「我婆婆也會說像她小時候，我都好想回她：『蛤那妳現在怎麼長這樣？』」、「我婆婆也是，小孩好的全部都像他們家」、「我生第一胎，兒子很明顯就是我的複製貼上，唯獨就婆婆硬要說跟男方家人也像」、「哈哈哈哈跟我婆婆超像！耳垂厚像公公、頭髮多像兒子」。

也有網友替原PO感到氣憤，「叫她自己再生一個」、「沒關係啦，都像她像她，以後小孩脾氣不好就說像阿嬤啊」、「打無痛也還是會痛啊，到底在說啥」、「真的很討厭聽到像誰這種屁話」、「婆婆真沒禮貌」、「這個婆婆感覺好恐怖，如果小孩給她帶，肯定不得了」、「真的超討厭」。