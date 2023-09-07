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第一次壞壞沒報備！媽媽心痛「隨便就給人睡了」 她愣：不說正常嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，一名女網友向母親坦承與男友有發生性行為，卻遭媽媽怒罵。示意圖/ingimage
近日，一名女網友向母親坦承與男友有發生性行為，卻遭媽媽怒罵。示意圖/ingimage

在現代社會中，不少情侶都會選擇在婚前「試車」，但對於觀念傳統的父母來說，仍是難以接受。近日，一名女網友向母親坦承與男友有發生性行為，卻遭媽媽怒罵「隨便就給人家睡了，都沒有先講」，讓她覺得莫名其妙。

該名25歲的女網友在Dcard上以「第一次性行為會先告知家長嗎」為題發問，她表示自己在外縣市工作並與男友同居，由於與歷任交往時間都不長，因此沒有和家裡分享有交男友的事情。

直到前陣子搬回老家住，便將男友介紹給長輩認識，事後媽媽問她「有做超過友誼的事嗎？」。儘管她與媽媽間的感情，沒有好到能無話不談，但原po考量媽媽本身觀念較開放，也認為現代社會「婚前試婚」不是什麼怪事，因此她決定大方坦承。

怎料，媽媽聽完卻氣炸，怒喊「那時候聽到你跟他做了，都沒有跟我說覺得心很痛，想自己養這麼大的女兒，隨便就給人家睡了都沒有先講」。這段話讓她當場錯愕，反問「這種事情要怎麼講，妳當初怎麼講的」，結果媽媽回說「就說我今天要去他那邊睡啊」，讓她搞不懂「不知道會提前告知家裡，到底是不是正常的事情？」。

文章曝光，網友們紛紛怒轟，「妳媽真的是古板到爆炸，妳的想法沒錯，不要理她」、「完全不會，超級奇怪，妳就是錯在太老實」、「這算個人隱私，隱私中的隱私，就算再怎麼開放，也不會跟爸媽說」、「媽媽就是這種奇怪生物，老是把女兒當成自己的縮影又不好好善待」、「超怪的邏輯，沒有先講就是隨便給人睡？那難道隨便跟人睡但有先講就不隨便了嗎？」。

不過，也有網友站在媽媽的角度認為，「確實有些媽媽會有這種想法，他們覺得第一次很重要」、「家人當然會擔心啊，不管拿掉還是生下來傷的都是女生」、「我覺得媽媽應該只是想表態她珍惜的女兒把自己的第一次給出去，但身為媽媽的現在才知道，覺得有點難過而已」、「你媽媽只是父母心，覺得自己養這麼大的女兒就給別人睡了，不過感覺如果是爸爸知道，會想揍男朋友吧」。

性行為 父母

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