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逼準媳婦送金戒指給男方每個舅舅 婆婆稱：這是客家習俗

聯合新聞網／ 綜合報導
傳統習俗「母舅最大」，一位婆婆稱客家習俗媳婦須送男方家舅舅黃金戒指，這讓媳婦十分傻眼。示意圖／ingimage
傳統習俗「母舅最大」，一位婆婆稱客家習俗媳婦須送男方家舅舅黃金戒指，這讓媳婦十分傻眼。示意圖／ingimage

有句俗諺「天頂天公，下頂母舅公」，意指天上地位最崇高的為玉皇大帝，而人間則是舅舅，說明台灣舅舅的地位崇高，因此每逢子女婚嫁或其他喜事場合，舅舅都要坐大位。一名女網友分享，婆婆要身為準媳婦的她結婚時，送給男方每個舅舅一顆大黃金戒指，才符合客家人習俗，這令原PO感到十分困惑。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，準婆婆說母舅是指她的兄弟，還說客家文化中依照「母舅最大」的習俗，結婚時媳婦要送給男方每個舅舅一人一顆黃金大戒指，表示尊重。「我聽完瞬間困惑，我結婚為什麼是婆家舅舅最大，那我舅舅去哪了？」

原PO提到，自己雖然有聽過舅舅最大這件事，但她不清楚到底是誰的舅舅最大？更表示自己完全沒聽過有「送黃金」這件事，因此發文詢問網友，客家習俗中是不是真的要送黃金戒指給老公的每個舅舅？

貼文一發布，立刻引發網友熱烈討論，告知原PO客家人根本沒有送舅舅黃金的習俗，「沒這回事」、「我客家人，沒有這習俗喔」、「來騙錢的」、「我就是嫁客家人，雖然平常一堆奇怪的規矩，但是還真沒有這個，這根本是勒索」。還有人氣憤表示，「叫妳婆婆不要污衊客家人，自己貪財還要牽拖客家人習俗」。

有網友補充，除了沒有送黃金習俗，「母舅」指的也不是男方舅舅，而是指女方舅舅，而且更不可能讓結婚的晚輩送禮，「婆婆真壞，母舅是指女方的舅舅，通常都會是長輩幫晚輩添嫁妝」、「舅舅坐主桌，而且都包最大包」。

看完各方網友回應，原PO也表示「她應該就是想拿什麼客家人習俗，騙我送很多戒指」。

婆媳紛爭 戒指

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