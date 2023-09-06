什麼都要過水…婆婆干涉女兒飲食讓媳婦快抓狂 網建議下「最後通牒」

婆媳相處要把握好分寸，婆婆若過度干涉子女的教養方式恐引發婆媳戰火。日前有一名媳婦發文抱怨，她現在如果有要跟婆婆一起吃飯就覺得煩躁，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆的口味很清淡，幾乎是不用鹽巴調味的那種程度，雖然平常吃不習慣婆婆煮的飯，但也就配合順著她。現在女兒兩歲了，每次只要跟婆婆一起吃飯，婆婆都會要求每樣食物都要先過水，才能給女兒吃。

原PO透露，有問過醫生，醫生完全不建議過水，醫生說這樣會影響口感，還有食物吃起來若沒有味道，可能會讓小孩子以為這個食物不好吃，以後可能就不吃了，所以只要不是重口味的都可以讓小孩嚐試。

原PO表示，婆婆聽不進醫生的建議，依舊要求什麼食物都要過水，如果出去吃飯，店家有提供甜湯，都會要求再加水稀釋才能給女兒喝，還會強調她自己的也有加水稀釋，意思是要原PO照做不可以有意見，雖然每一次隊友(老公)都會跳出來阻止婆婆，請她不要干涉怎麼帶小孩，但每一次婆婆還是都會這樣要求，讓原PO聽久了真的感覺很抓狂，害她現在如果有要跟婆婆一起吃飯就覺得好煩躁。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「醫生說的沒錯，只要不是重口味都應該讓小孩嚐試，習慣各種飲食口味進而促使消化系統在成長過程中的建立與完善非常重要」、「食物過水，怎麼搞得好像藝人在減肥」、「吃的清淡也要看狀況，連孩子都干涉」、「過水還真是呷飽太閒，要過水自己在家裡吃就好了，外食也沒這麼誇張」、「有好吃的味道才會讓孩子想多吃啊，小孩是要養大又不是養老」。

不過也有不少網友認為「其實ok耶，少油少鹽對身體好，長大也比較不會習慣重口味，我個人比較在意衛生問題」、「我怎覺得，平常如果少油少鹽，外食過一下水，其實不妨礙口感的，外面的油也不好」、「外面的料理調味太重，我也覺得婆婆是對的，在家裡吃調味可以自己控制，外面妳沒辦法確定用的調味是不是健康的啊」。

有網友建議原PO「不要一起吃，老人口味不是每個人都可以接受的，如果非要一起吃，就是假裝沒聽到，讓老公去處理」、「最後通牒，再干涉你們照顧小孩，以後就不帶小孩回去」。