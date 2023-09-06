公務員女友愛旅遊「存款永遠10萬」 他想放生：太誇張了

一段感情不只看個性合不合適，金錢觀也很重要。近日一名男網友表示，身為公務員的女友因為休假固定，幾乎每個禮拜都出去旅遊或參加戶外活動，導致錢一直在燒，存款永遠停留在10萬元上下，讓他思考是不是該放生。貼文一出，也引起網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，女友在公所上班，一開始很喜歡她樂觀的個性，很活潑、很凹豆（outdoor），可是隨著時間一久，發現對方在金錢觀這方面完全沒意識到自己太誇張了。「她幾乎每個禮拜都出去玩，去離島、去爬山、去衝浪，或者去哪裡旅遊，幾乎每個禮拜都出去，或參加別人的旅遊、出國。一開始我會跟著，但後來發現根本在燒錢，這都是不必要的旅遊跟社交啊！」

原PO苦惱，女友的存款永遠停留在10萬上下，「我有時候都在想，她的目標是什麼？沒有不良嗜好，但是就是太愛出去玩，每次說存錢做些什麼其他的事，她永遠只冷冷地說一句『就這樣過一生吧』， 我是不是該放生？真的好難過」。

對此，網友紛紛表示，「她有花你的錢了嗎？花自己的，你要不開心什麼，只能說你們追求的目標及方向不一樣」、「你喜歡她的活潑和outdoor，她的興趣就是出去玩啊」、「存小錢不如豐富人生」、「公務員是什麼職等的，賺很多嗎？如果只賺個3萬初的話，與其過那種小氣吧啦的生活，還不如當月光族」、「如果將來目標是踏入婚姻，是我會選擇放生，如果只是交往而已，是可以繼續」、「建議分手，沒有存款本身就是件很危險的事情，如果哪天她出了什麼大事急需用大量的錢，她的存款又不足以支撐，除非你不打算救她，不然她的選擇所帶來的風險終究要由你來承擔」。