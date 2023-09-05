小姑未婚生子！婆要媳接手養娃喊「這是妳福報」 資深媒體人：根本情勒
人們常用「這是你的福報」勸人為善，但也有人會濫用這句話情勒別人。資深媒體人莎莉夫人在她臉書粉專「莎莉夫人的工作生活札記」分享網友留言，小姑未婚生子，婆婆竟然要求媳婦幫忙養大孩子，還稱「這是妳的福報！」
莎莉夫人表示，網友家小姑未婚生子，婆婆擔心女兒有「拖油瓶」未來難嫁人，要求媳婦接手「養大孩子」，還稱「妳一定會有福報」。離譜的是，婆婆不顧媳婦意見，還硬要小外孫喊舅媽為「媽媽」，直到後來女網友懷孕，有了自己的孩子，婆婆才打消「贈送福報」的念頭。
莎莉夫人認為，這一家人都很奇怪。婆婆行徑固然令人瞠目結舌，而小姑生了孩子卻不養，當聽到自己孩子喊別人「媽媽」時，難道不覺得奇怪嗎？甚至女網友的老公沒有幫忙擋下，都很讓人不理解。
莎莉夫人表示，「這是你的福報」這句話，有些時候根本只是情緒勒索之詞，把自己該背的責任甩鍋給別人，還美其名說福報，別人不接受都不行。莎莉夫人建議，如果下次遇到有人用「福報」情勒，就就用《後宮甄嬛傳》葉瀾依的台詞回嗆他們：「這福氣給你要不要？」
po文一出，網友感同身受，「台灣人特別喜歡把很多冠冕堂皇的事情概念強加到他人身上，福報該是自己認同之後主動爭取加在自己身上，而不是被人要求的」、「情緒勒索的垃圾用詞，通常會用這些用詞的也都垃圾居多」、「這種福報請自己留著，其實可以喊婆婆（阿嬤）為媽媽啊，這可是自己女兒為她添福呢」、「有時候事不關己，就說垃圾話甩鍋給別人，再情緒勒索。」。
網友敲碗老公在哪，「遇到不合理的事，另一伴的態度很重要。」、「實在好奇這個劇本裡的先生（兒子）到那裡去了？這種亂七八糟的事情他可以接受？」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言