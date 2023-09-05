小姑未婚生子！婆要媳接手養娃喊「這是妳福報」 資深媒體人：根本情勒

人們常用「這是你的福報」勸人為善，但也有人會濫用這句話情勒別人。資深媒體人莎莉夫人在她臉書粉專「莎莉夫人的工作生活札記」分享網友留言，小姑未婚生子，婆婆竟然要求媳婦幫忙養大孩子，還稱「這是妳的福報！」

莎莉夫人表示，網友家小姑未婚生子，婆婆擔心女兒有「拖油瓶」未來難嫁人，要求媳婦接手「養大孩子」，還稱「妳一定會有福報」。離譜的是，婆婆不顧媳婦意見，還硬要小外孫喊舅媽為「媽媽」，直到後來女網友懷孕，有了自己的孩子，婆婆才打消「贈送福報」的念頭。

莎莉夫人認為，這一家人都很奇怪。婆婆行徑固然令人瞠目結舌，而小姑生了孩子卻不養，當聽到自己孩子喊別人「媽媽」時，難道不覺得奇怪嗎？甚至女網友的老公沒有幫忙擋下，都很讓人不理解。

莎莉夫人表示，「這是你的福報」這句話，有些時候根本只是情緒勒索之詞，把自己該背的責任甩鍋給別人，還美其名說福報，別人不接受都不行。莎莉夫人建議，如果下次遇到有人用「福報」情勒，就就用《後宮甄嬛傳》葉瀾依的台詞回嗆他們：「這福氣給你要不要？」

電視劇《後宮甄嬛傳》裡，生性愛好自由的葉瀾依被皇上看中，要進宮當妃嬪，有人誇她有福氣，她爆氣回應「這福氣給你要不要啊」。圖/取自網路

po文一出，網友感同身受，「台灣人特別喜歡把很多冠冕堂皇的事情概念強加到他人身上，福報該是自己認同之後主動爭取加在自己身上，而不是被人要求的」、「情緒勒索的垃圾用詞，通常會用這些用詞的也都垃圾居多」、「這種福報請自己留著，其實可以喊婆婆（阿嬤）為媽媽啊，這可是自己女兒為她添福呢」、「有時候事不關己，就說垃圾話甩鍋給別人，再情緒勒索。」。

網友敲碗老公在哪，「遇到不合理的事，另一伴的態度很重要。」、「實在好奇這個劇本裡的先生（兒子）到那裡去了？這種亂七八糟的事情他可以接受？」。