不洗碗又愛亂花錢 她翻LINE才知婆婆多次私訊先生「嫌棄媳婦」

「婆媳關係」是許多婚姻當中萬年無解的問題，生活習慣、價值觀念等，都可能加深婆媳之間的隔閡。一名網友分享自己在另一半手機裡，看到婆婆對自己的嫌棄，讓她感到十分低落。

原PO在Dcard感情版發文表示，某天老公的LINE一直跳出訊息通知聲，正在幫小孩洗澡的他叫原PO幫忙看一下。沒想到除了工作訊息之外，她還看見訊息被關靜音的婆婆在找老公，「不看還好，一看傻眼。」

對話紀錄中，婆婆曾對老公表示，「你老婆很誇張。來婆家吃飯等我煮又要我洗碗筷，都不用幫忙一下嗎？」老公告訴她，很多菜都是他們帶來的，婆婆只煮了湯，「明明妳自己說怕她洗不乾淨，叫她不用洗的。」

還有一次，婆婆又向老公抱怨，「你老婆又買什麼東西寄回家了，不要一直亂花錢」，老公跟她說，「那是妳的保養品，妳上次說想要她就買了」，結果婆婆居然沒禮貌的回覆「喔」，不過老公也不甘示弱的回她「喔什麼」。

除此之外，婆婆還多次想支開原PO。例如有次婆婆問老公要不要逛夜市，老公說「我問問老婆」，婆婆居然回覆，「幹嘛問她，她去誰帶小孩？」老公表示，不然他在家帶孩子，讓老婆陪她去逛，婆婆竟然無情回他「車坐不下」，老公則又帥氣反問，「我去就坐得下？ 」

原PO表示，前面紀錄被刪掉，所以她不知道婆婆還說過什麼，「不知道原來我這麼惹她厭，現在不曉得要怎麼面對我婆婆。」後來詢問老公怎麼從來沒跟她說過這些，老公說，「妳知道的話一定會心情低落。」原PO也承認，「確實，非常的低落。」

網友紛紛在底下留言安慰原PO，並一致認為老公的回應很棒，要她不要在意婆婆。「老公讚爆，真的嫁對人」、「老公很棒喔，回話方式極度舒適」、「至少老公很保護你挺你，這樣就夠了」、「如果是我看了會很欣慰欸，先生的部分，你有個很挺你的隊友，在意這個就好了喔」、「珍惜妳先生，捨棄妳婆婆」。