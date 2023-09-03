七年級男生一堆單身？他點出「殘酷真相」：大多都慘不忍睹

在物價漲、薪水不漲的年代，很多人選擇當「躺平族」，甚至沒把結婚列入考慮。最近有一名網友表示，最近看到了女性友人去聯誼的照片，男生人數眾多，但卻都沒結婚，他也講出「殘酷真相」，認為這些七年級單身男不認清事實，就在抱怨找不到另一半，引起網友熱議。

網友在PTT以「七年級男生未婚這麼多，怎麼不結婚？」為題發文，他表示最近看了女性友人去聯誼的照片，發現男生人數眾多，但先不管職業和口袋，「外表大多都慘不忍賭」，頭髮一看就是百元理髮，不然就是禿頭。

另外穿著部分，有穿Uniqio的人就算很時尚了，一堆人感覺是穿著長輩買的衣服，整個俗到一個看不下去，還有各種和臉型不搭配眼鏡，更別說是身上衣服散發出沒洗乾淨的霉味。

原po認為，這種男生光是和他面對面講話就已經很痛苦，誰還能管他有多少錢，工作表現有多好。原po也了解七年級單身男為什麼這麼多，並說出殘酷真相，「連自己的外表都不看清楚，就在抱怨找不到台女？」

此文一出馬上引起網友熱議，不少人認同原po說法，「谷歌一些聯誼活動的照片，真的就是你講的這樣」、「台男就眼高手低啊，不檢討自己整天怪東怪西」、「窮啊，嘻嘻」、「以為越老越值錢的台女都應該要巴著他」。

不過也有人認為，「你只看照片聞得到霉味？」、「我都找不到你說的這種台灣男人，超奇怪的」、「就板上一堆問7年級女難追、眼光高的啊」、「幹嘛要結婚，喝茶就好啦」、「我認識的好幾個跑去交男友」。