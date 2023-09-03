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男友家租屋她憂「沒房能嫁嗎」 網轟：去找房東結婚吧

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage

結婚是終身大事，往往會考慮到另一半的家庭背景、資產。一名女網友表示，和男友在一起一段時間，才發現對方家裡沒房，擔心兩人以後結婚壓力會很大。貼文一出，也引發熱議。

原PO在Dcard發文詢問眾女性，會嫁給家裡沒房的人嗎？她跟男友在一起一段時間，才發現對方家是租屋，「請問這樣沒有房，結婚會不會壓力很大？」雖然很喜歡他，卻很害怕因為錢的問題吵架。

對此，不少網友砲轟，「還是妳去591找看看有沒有適合結婚的房東」、「阿妳就有房了？妳要考慮的是男友之後需要負擔親人房租，或是妳們買房後會不會接親人過來住吧」、「妳們沒辦法一起存錢買？」、「承認吧，妳想要的不是他，是房子」、「妳嫌男友家沒自己的房子，搞不好他也在想，為何他只能找到妳這種自己本身沒房就算了，還不思上進，整天只想著嫌東嫌西的女友」。

不過也有網友說，「重點不是男友有沒有房，是男友家人有沒有吧。男友沒有＝兩個人一起努力存錢，男友家人沒有＝男友要幫忙家裡買房，這樣不就等於要嘛以後要跟男友家人同住，要嘛要自己背房貸嗎，誰敢嫁」、「如果他們家有房子，對方父母也有在存退休金，對下一代來說就不是太大的負擔。我們家自己就有一間爸媽還完貸款的房子，至少對後輩來說比較不會那麼有壓力，把自己的小家庭顧好就好」。

Dcard 房東 資產 背房貸 結婚

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