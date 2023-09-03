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多奮鬥30年！孩子「從母姓」就能繼承房地產 夫家長輩喊NO

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，一對夫妻生子，娘家提出如果讓小孩跟母姓，就可以繼承土地和房子，卻遭到夫家長輩拒絕。 示意圖／Ingimage
有網友分享，一對夫妻生子，娘家提出如果讓小孩跟母姓，就可以繼承土地和房子，卻遭到夫家長輩拒絕。 示意圖／Ingimage

傳統華人社會多半是從父姓，近日有鄉民疑惑，為什麼女性用命生小孩，孩子最後卻要從父姓？對此，就有網友分享聽過的案例，一對夫妻生子，娘家提出如果讓小孩跟母姓，就可以繼承土地和房子，最後卻因為男方家長輩不同意，導致小孩要多奮鬥30年。

原PO在PTT發文表示，女生懷孕10個月，得忍受身體不舒服，分娩過程也是相當辛苦，而且生完後身體元氣大傷，需要坐月子，調理不好可能還會掉一堆頭髮或是身體變形，「但為什麼女生付出那麼多，小孩卻要從父姓？，這樣對女生有公平嗎？」

對此，網友紛紛表示，「傳統父權遺毒，現在人大部分依然是從父性」、「很多想要從母姓，都要婆家同意啊，麻煩死了」、「法令沒規定，社會體系造成的」。也有網友說，「現在好像越來越多小孩是同時冠父母姓的樣子，之前還以為我孤陋寡聞怎麼有這麼多我沒看過的複姓，後來才知道是爸爸媽媽都把自己的姓放進去小孩的名字了」、「沒有強制啊，你去戶政所要從誰都可以」、「沒有規定非要父姓，夫妻兩人討論好」。

有網友還回文表示，曾聽過一對夫妻結婚生子，因為女方娘家的小孩都是女生，沒有人能傳承香火，所以就向男方家提議，只要他們同意小孩的姓氏從母姓，就能繼承土地和房子，可惜男方家長輩不同意，最後還是沒改，導致小孩必須多奮鬥30年，「唉！長輩的意氣之爭，害小孩不能財富自由，好慘」。

PTT 結婚 房子 財富 懷孕

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