中式婚禮大氣還是西式婚禮浪漫？中西式婚禮習俗大揭密！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「中西式婚禮習俗」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的中西式婚禮習俗排行。

農曆七月結束，就開始迎來九月、十月的婚禮旺季，結婚是人生大事，代表著和伴侶一起邁入生命的新階段，無論是充滿紅色喜慶氛圍的傳統中式婚禮，還是穿上浪漫白紗的西式婚禮，都各有特色，究竟網友們熱議的中式與西式婚禮習俗有哪些呢？一起來看看吧！

中式婚禮流程眾多傳統習俗求吉祥 西式婚禮輕鬆簡單還能與親友狂歡 ▲ 網友熱議TOP5中西式婚禮習俗 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「中西式婚禮習俗」相關的話題討論，可以發現中式婚禮的習俗中「聘金/嫁妝」引起社群熱烈討論。

有網友請益結婚的聘金與嫁妝是否必要，留言就回應「男方沒給聘金女方就沒嫁妝，男方有給聘金女方有帶嫁妝，比較像禮尚往來的概念」、「我爸媽當初不收聘金也不給嫁妝，婚禮、新居、裝潢、婚後、育兒所有費用夫家全出」表示聘金與嫁妝是中式婚禮傳統的習俗，除了是讓結婚的男女雙方家庭有面子外，在日後也能減輕夫妻婚後置產、育兒等生活支出上的壓力，或提到聘金與嫁妝在現今社會也已經並非必要，只要新人雙方在結婚前說定是否需要聘金，有達成共識即可。

此外，中式婚禮的流程中，還有「迎親」與「出門」也備受熱議，迎親指的是男方會乘坐禮車到女方家迎娶，象徵新娘加入新家庭，還有網友額外提醒「禮車人數真的很重要」，說明「禮車盡量同色，最少2台」，並且禮車數量以及乘車人數都要以偶數為佳，並避開四和八。

「出門」則是新娘拜別父母後，會由好命婆護送新娘上禮車，新娘再從禮車內丟出扇子，代表新娘將壞脾氣留在娘家，最後新娘媽媽會將水潑出去，有「嫁出去的女兒，像是潑出去的水」，但演變到現在則帶有祝福之意，水潑的越高就是「新娘與娘家感情越好，嫁過去會好命」。

而提到西式婚禮應該不少人腦海中都會浮現新娘穿著「白色婚紗」的夢幻婚禮，白紗象徵的是純潔、高貴，也有代表童貞的意涵，就有網友補充「以西方的禮儀來說，白色是屬於新娘的顏色」，需特別注意除了新郎新娘以外的人都不可以穿白色出席，是相當基本的習俗禮節。

另外，儘管西式婚紗衍生出眾多不同的款式可供挑選，但千萬要記得「勿穿黑色婚紗」，因為在西方黑色婚紗是魔鬼的象徵，黑色也是只有在喪禮才會出現的顏色，所以一般而言婚禮都還是以白色婚紗為主。

最後，「After Party」是美式婚禮的特色之一，會在新人完成正式的證婚儀式、婚禮宴客之後登場，真正可以開始與好友們狂歡慶祝的時刻，台灣近年來的西式婚禮也十分流行舉辦，有辦過After Party經驗的網友直呼「辦婚禮推薦大家一定要認真規劃After Party」、「我的婚禮婚宴後也有After Party ，我只能說非常開心！」，指出由於婚禮宴客時無法好好照顧到每位賓客，是直到After Party時才有機會分別表達感謝，並且派對上一起喝酒聊天歡樂的氛圍，還會留下很多有趣的回憶，能夠賓主盡歡，非常開心。

你嚮往的夢幻婚禮是什麼樣的呢？你喜歡中式還是西式的婚禮呢？無論喜歡哪種形式的婚禮，都要提醒各位新人們，準備婚禮是非常耗時又耗神的事情，若是遇到意見不合的狀況，請記得一定要及時且良好的溝通，彼此也要互相幫忙與包容，才能舉辦一場完美且不留遺憾的婚禮，並祝福大家都能找到屬於自己的幸福！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中西婚禮」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/27，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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